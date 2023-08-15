Яблучний Спас 2023 — дата, традиції, заборони та список продуктів для освячення

Вірянки у храмі освячують яблука на свято Преображення Господнє. Фото: РБК-Україна

Вже зовсім скоро на українців чекає другий Яблучний Спас. В церковному календарі це свято має назву Преображення Господнє. Традиційно цього дня віряни вирушають до церкви, щоб освятити новий урожай.

Новини.LIVE розповідає, коли святкуємо Яблучний Спас, що варто принести до храму на освячення, а що не можна, які ще традиції цього дня та яких важливих заборон слід дотримуватися.

Читайте також:

Коли Яблучний Спас 2023 року

Щороку українці відзначали Яблучний Спас або Преображення Господнє в одну й ту саму дату — 19 серпня. 2023 року святкування пройде також цієї дати й випаде на суботу.

Проте вже з наступного 2024 року в Україні православні християни відзначатимуть Яблучний Спас 6 серпня.

Це пов'язано з тим, що Православна церква України з 1 вересня переходить на новий новоюліанський календар. Водночас Собор вирішив зберегти за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий юліанський календар.

Українці освячують кошики у церкві на Яблучний Спас. Фото: УНН

Які важливі традиції існують у свято Яблучний Спас

За однією з традицій, у свято Преображення Господнє після відвідин храму віряни вирушають до кладовища, щоб вшанувати пам'ять померлих родичів. На могилах запалюють церковні свічки.

Дуже часто померлим залишають частування: освячені яблука, груші, сливи. Проте церква не вітає такого звичаю та вважає його язичницьким.

Освяченими продуктами можна пригощати близьких, друзів та сусідів. На свято готують пироги, кекси та інші смаколики.

Незаміжнім дівчатам належить їсти яблука з медом і загадувати бажання, при цьому слід говорити:

"Що загадано — те надумано! Що надумано — те збудеться! Що збудеться — не минеться!".

Звичайно, 19 серпня можна сідати й до святкового столу — цього дня заведено було ліпити вареники ягідні, фруктові, з капустою та картоплею. Також, саме у Яблучний Спас випікали перший хліб із борошна нового врожаю.

Українська вірянка з букетом у церкві на свято Преображення Господнє. Фото: espreso.tv

Свято Яблучний Спас — що не можна робити

Це одне з великих та важливих свят для християн, тому цього дня дотримуються й певних суворих заборон.

Триває Успенський піст, тому тим, хто постить, не слід їсти скоромну їжу, але на цей Спас є послаблення — можна рибу та келих вина.

На Яблучний Спас не можна:

конфліктувати;

з'ясовувати стосунки;

лаятися;

лихословити;

пліткувати;

жалітися на життя;

займатися фізичною працею;

займатися рукоділлям;

прибирати в помешканні;

вінчатися та справляти весілля;

влаштовувати гучні вечірки;

вживати спиртне, особливо горілку.

Чому не можна їсти яблука до Спасу

Перша причина, чому до Яблучного Спаса не їдять яблук — вважається, що до цього часу вони ще не дозріли, а тому будуть не смачними та можуть нашкодити організму.

Однак існує й інша версія. За одним з повір'ям, цього дня ангели на небесах пригощають душі дітей яблуками. А тому батьки, чиї дітки покинули цей світ, не вживають цей фрукт до освячення, а після залишають кілька плодів у храмі як підношення.

Вважається, якщо батьки з'їдять яблука до свята, то діти, які на небесах, залишаться без частування. Крім того, поїдання яблук до Спаса могло принести лихо.

Новий урожай яблук на столі. Фото: google.com

Що можна святити в церкві на Яблучний Спас

Вважається, що освячені продукти мають цілющу силу. Тож 19 серпня віряни обов'язково несуть до церкви такі продукти:

яблука;

груші;

сливи;

виноград;

помідори;

хліб;

воду.

Також можна освячувати мед та букети-обереги з цілющими травами, колоски пшениці та жита, волошки та чорнобривці. Можна окремо святити м'яту, чебрець та інші трави.

Кошики з продуктами для освячення на Яблучний Спас. Фото: shpalta.media

Що не можна святити у церкві на Яблучний Спас

Оскільки у цей період триває Успенський піст, церквою суворо заборонено освячувати:

яйця;

м'ясо;

м'ясні продукти (ковбаса, сосиски тощо);

молоко;

кисломолочні продукти;

алкоголь.

Кошики з продуктами для освячення на Яблучний Спас. Фото: shpalta.media

Нагадаємо, ми розповідали, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період та яких важливих заборон дотримуватися.