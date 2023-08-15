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Что святить в церкви на Яблочный Спас 2023: список продуктов и важные запреты

15 августа 2023 15:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Яблочный Спас 2023 — дата, традиции, запреты и список продуктов для освящения
Верующие в храме освящают яблоки на праздник Преображения Господня. Фото: РБК-Украина
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже совсем скоро украинцев ждет второй Яблочный Спас. В церковном календаре этот праздник называется Преображением Господним. Традиционно в этот день верующие отправляются в церковь, чтобы освятить новый урожай.

Новини.LIVE рассказывает, когда празднуем Яблочный Спас, что следует принести в храм на освящение, а что нельзя, какие еще традиции этого дня и какие важные запреты следует соблюдать.

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Когда Яблочный Спас 2023 года

Каждый год украинцы отмечали Яблочный Спас или Преображение Господне в одну и ту же дату — 19 августа. В 2023 году празднование пройдет также в эту дату и выпадет на субботу.

Однако уже со следующего 2024 года в Украине православные христиане будут отмечать Яблочный Спас 6 августа.

Это связано с тем, что Православная церковь Украины с 1 сентября переходит на новый новоюлианский календарь. В то же время Собор решил сохранить за приходами и монастырями, которые желают этого, право использовать старый юлианский календарь.

 

Когда Яблочный Спас 2023 года
Украинцы освящают корзины в церкви на Яблочный Спас. Фото: УНН

Какие важные традиции существуют в праздник Яблочный Спас

По одной из традиций, в праздник Преображения Господня после посещения храма верующие отправляются в кладбище, чтобы почтить память умерших родственников. На могилах зажигают церковные свечи.

Очень часто умершим оставляют угощение: освященные яблоки, груши, сливы. Однако церковь не приветствует такого обычая и считает его языческим.

Освященными продуктами можно угощать близких, друзей и соседей. На праздник готовят пироги, кексы и другие вкусности.

Незамужним девушкам предстоит есть яблоки с медом и загадывать желания, при этом следует говорить:

"Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не пройдет!".

Конечно, 19 августа можно садиться и к праздничному столу — в этот день было принято лепить вареники ягодные, фруктовые, с капустой и картофелем. Также именно в Яблочный Спас выпекали первый хлеб из муки нового урожая.

 

Праздник Яблочный Спас – что нельзя делать
Украинская верующая с букетом в церкви на праздник Преображения Господня. Фото: espreso.tv

Праздник Яблочный Спас — что нельзя делать

Это один из больших и важных праздников для христиан, поэтому в этот день придерживаются и определенных строгих запретов.

Продолжается Успенский пост, поэтому постящимся не следует есть скоромную пищу, но на этот Спас есть послабление — можно рыбу и бокал вина.

На Яблочный Спас нельзя:

  • конфликтовать;
  • выяснять отношения;
  • ругаться;
  • злословить;
  • сплетничать;
  • жаловаться на жизнь;
  • заниматься физическим трудом;
  • заниматься рукоделием;
  • убирать в доме;
  • венчаться и делать свадьбу;
  • устраивать громкие вечеринки;
  • употреблять спиртное, особенно водку.

Почему нельзя есть яблоки к Спасу

Первая причина, почему на Яблочный Спас не едят яблок — считается, что до сих пор они еще не созрели, а потому будут не вкусными и могут навредить организму.

Однако существует и другая версия. По одному из поверий, в этот день ангелы на небесах угощают души детей яблоками. Поэтому родители, чьи дети покинули этот мир, не употребляют этот фрукт до освящения, а после оставляют несколько плодов в храме как подношение.

Считается, что если родители съедят яблоки до праздника, то дети на небесах останутся без угощения. Кроме того, поедание яблок к Спасу могло принести беду.

 

Какие важные традиции существуют в праздник Яблочный Спас
Новый урожай яблок на столе. Фото: google.com

Что можно святить в церкви на Яблочный Спас

Считается, что освященные продукты обладают целебной силой. Поэтому 19 августа верующие обязательно несут в церковь следующие продукты:

  • яблоки;
  • груши;
  • сливы;
  • виноград;
  • помидоры;
  • хлеб;
  • воду.

Также можно освящать мед и букеты-обереги с целебными травами, колосья пшеницы и ржи, васильки и бархатцы. Можно отдельно святить мяту, чабрец и другие травы.

 

Что можно святить в церкви на Яблочный Спас
Корзины с продуктами для освящения на Яблочный Спас. Фото: shpalta.media

Что нельзя святить в церкви на Яблочный Спас

Поскольку в этот период идет Успенский пост, церковью строго запрещено освящать:

  • яйца;
  • мясо;
  • мясные продукты (колбаса, сосиски и т.п.);
  • молоко;
  • кисломолочные продукты;
  • алкоголь.

 

Что нельзя святить в церкви на Яблочный Спас
Корзины с продуктами для освящения на Яблочный Спас. Фото: shpalta.media

 

Напомним, мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запреты соблюдать.

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