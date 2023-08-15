Яблочный Спас 2023 — дата, традиции, запреты и список продуктов для освящения

Что святить в церкви на Яблочный Спас 2023: список продуктов и важные запреты
Уже совсем скоро украинцев ждет второй Яблочный Спас. В церковном календаре этот праздник называется Преображением Господним. Традиционно в этот день верующие отправляются в церковь, чтобы освятить новый урожай.
Новини.LIVE рассказывает, когда празднуем Яблочный Спас, что следует принести в храм на освящение, а что нельзя, какие еще традиции этого дня и какие важные запреты следует соблюдать.
Когда Яблочный Спас 2023 года
Каждый год украинцы отмечали Яблочный Спас или Преображение Господне в одну и ту же дату — 19 августа. В 2023 году празднование пройдет также в эту дату и выпадет на субботу.
Однако уже со следующего 2024 года в Украине православные христиане будут отмечать Яблочный Спас 6 августа.
Это связано с тем, что Православная церковь Украины с 1 сентября переходит на новый новоюлианский календарь. В то же время Собор решил сохранить за приходами и монастырями, которые желают этого, право использовать старый юлианский календарь.
Какие важные традиции существуют в праздник Яблочный Спас
По одной из традиций, в праздник Преображения Господня после посещения храма верующие отправляются в кладбище, чтобы почтить память умерших родственников. На могилах зажигают церковные свечи.
Очень часто умершим оставляют угощение: освященные яблоки, груши, сливы. Однако церковь не приветствует такого обычая и считает его языческим.
Освященными продуктами можно угощать близких, друзей и соседей. На праздник готовят пироги, кексы и другие вкусности.
Незамужним девушкам предстоит есть яблоки с медом и загадывать желания, при этом следует говорить:
"Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не пройдет!".
Конечно, 19 августа можно садиться и к праздничному столу — в этот день было принято лепить вареники ягодные, фруктовые, с капустой и картофелем. Также именно в Яблочный Спас выпекали первый хлеб из муки нового урожая.
Праздник Яблочный Спас — что нельзя делать
Это один из больших и важных праздников для христиан, поэтому в этот день придерживаются и определенных строгих запретов.
Продолжается Успенский пост, поэтому постящимся не следует есть скоромную пищу, но на этот Спас есть послабление — можно рыбу и бокал вина.
На Яблочный Спас нельзя:
- конфликтовать;
- выяснять отношения;
- ругаться;
- злословить;
- сплетничать;
- жаловаться на жизнь;
- заниматься физическим трудом;
- заниматься рукоделием;
- убирать в доме;
- венчаться и делать свадьбу;
- устраивать громкие вечеринки;
- употреблять спиртное, особенно водку.
Почему нельзя есть яблоки к Спасу
Первая причина, почему на Яблочный Спас не едят яблок — считается, что до сих пор они еще не созрели, а потому будут не вкусными и могут навредить организму.
Однако существует и другая версия. По одному из поверий, в этот день ангелы на небесах угощают души детей яблоками. Поэтому родители, чьи дети покинули этот мир, не употребляют этот фрукт до освящения, а после оставляют несколько плодов в храме как подношение.
Считается, что если родители съедят яблоки до праздника, то дети на небесах останутся без угощения. Кроме того, поедание яблок к Спасу могло принести беду.
Что можно святить в церкви на Яблочный Спас
Считается, что освященные продукты обладают целебной силой. Поэтому 19 августа верующие обязательно несут в церковь следующие продукты:
- яблоки;
- груши;
- сливы;
- виноград;
- помидоры;
- хлеб;
- воду.
Также можно освящать мед и букеты-обереги с целебными травами, колосья пшеницы и ржи, васильки и бархатцы. Можно отдельно святить мяту, чабрец и другие травы.
Что нельзя святить в церкви на Яблочный Спас
Поскольку в этот период идет Успенский пост, церковью строго запрещено освящать:
- яйца;
- мясо;
- мясные продукты (колбаса, сосиски и т.п.);
- молоко;
- кисломолочные продукты;
- алкоголь.
Напомним, мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и какие важные запреты соблюдать.