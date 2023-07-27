Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар arrow

ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар

27 липня 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Помісний Собор ПЦУ. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Православна церква України офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар. Це відбудеться з 1 вересня 2023 року. Рішення було прийняте під час Помісного Собору сьогодні, 27 липня.

Про це повідомляє ПЦУ.

Читайте також:

Перехід на новоюліанський календар

Релігієзнавець та член Експертної ради у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті Андрій Смирнов розповів, що "за" проголосували 156 осіб, а "проти" — 5.

null
ПЦУ. Фото: Андрій Смирнов

У соборі святої Софії Київської відбулось засідання вищої владної соборної інституції ПЦУ — Помісного Собору. 

Серед питань було:

  • доповідь Митрополита Епіфанія про життя ПЦУ за період від попереднього Собору;
  • затвердження рішення Архієрейського Собору про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.

Під час Помісного Собору ПЦУ засвідчила готовність до діалогу щодо досягнення єдності українського Православ’я навколо Київського престолу на засадах Томосу про автокефалію. 

Предстоятеля ПЦУ підтримали в питанні незалежності Церкви від зовнішніх впливів на церковне життя і управління. Інші рішення будуть опубліковані на сайті.

Нагадаємо, 14 липня, Верховна рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.

Також ми писали, що українські церкви, імовірно, звернуться до влади проханням перенести низку державних свят через зміни церковних календарів. Йдеться, зокрема, про День захисників та захисниць України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз