ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар

Помісний Собор ПЦУ. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Православна церква України офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар. Це відбудеться з 1 вересня 2023 року. Рішення було прийняте під час Помісного Собору сьогодні, 27 липня.

Про це повідомляє ПЦУ.

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Перехід на новоюліанський календар

Релігієзнавець та член Експертної ради у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті Андрій Смирнов розповів, що "за" проголосували 156 осіб, а "проти" — 5.

ПЦУ. Фото: Андрій Смирнов

У соборі святої Софії Київської відбулось засідання вищої владної соборної інституції ПЦУ — Помісного Собору.

Серед питань було:

доповідь Митрополита Епіфанія про життя ПЦУ за період від попереднього Собору;

затвердження рішення Архієрейського Собору про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.

Під час Помісного Собору ПЦУ засвідчила готовність до діалогу щодо досягнення єдності українського Православ’я навколо Київського престолу на засадах Томосу про автокефалію.

Предстоятеля ПЦУ підтримали в питанні незалежності Церкви від зовнішніх впливів на церковне життя і управління. Інші рішення будуть опубліковані на сайті.

Нагадаємо, 14 липня, Верховна рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.

Також ми писали, що українські церкви, імовірно, звернуться до влади проханням перенести низку державних свят через зміни церковних календарів. Йдеться, зокрема, про День захисників та захисниць України.