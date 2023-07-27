ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь

Поместный Собор ПЦУ. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Православная церковь Украины официально утвердила переход на новоюлианский календарь. Это произойдет с 1 сентября 2023 года. Решение было принято во время Поместного Собора сегодня, 27 июля.

Об этом сообщает ПЦУ.

Читайте также:

Переход на новоюлианский календарь

Религиовед и член Экспертного совета в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести Андрей Смирнов рассказал, что "за" проголосовали 156 человек, а "против" — 5.

ПЦУ. Фото: Андрей Смирнов

В соборе святой Софии Киевской состоялось заседание высшего властного соборного института ПЦУ — Поместного Собора.

Среди вопросов было:

доклад Митрополита Эпифания о жизни ПЦУ за период от предыдущего Собора;

утверждение решения Архиерейского Собора о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.

Во время Поместного Собора ПЦУ засвидетельствовала готовность к диалогу по достижению единства украинского Православия вокруг Киевского престола на основе Томоса об автокефалии.

Предстоятеля ПЦУ поддержали в вопросе независимости Церкви от внешних влияний на церковную жизнь и управление. Другие решения будут опубликованы на сайте.

Напомним, 14 июля, Верховная рада Украины изменила даты государственных праздников. Целью законопроекта №9431 является отказ от наследства РФ.

Также мы писали, что украинские церкви, вероятно, обратятся к власти просьбой перенести ряд государственных праздников из-за смены церковных календарей. Речь идет, в частности, о Дне защитников и защитниц Украины.