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ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь

27 июля 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
Поместный Собор ПЦУ. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Православная церковь Украины официально утвердила переход на новоюлианский календарь. Это произойдет с 1 сентября 2023 года. Решение было принято во время Поместного Собора сегодня, 27 июля.

Об этом сообщает ПЦУ.

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Переход на новоюлианский календарь 

Религиовед и член Экспертного совета в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести Андрей Смирнов рассказал, что "за" проголосовали 156 человек, а "против" — 5.

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ПЦУ. Фото: Андрей Смирнов

В соборе святой Софии Киевской состоялось заседание высшего властного соборного института ПЦУ — Поместного Собора.

Среди вопросов было:

  • доклад Митрополита Эпифания о жизни ПЦУ за период от предыдущего Собора;
  • утверждение решения Архиерейского Собора о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.

Во время Поместного Собора ПЦУ засвидетельствовала готовность к диалогу по достижению единства украинского Православия вокруг Киевского престола на основе Томоса об автокефалии.

Предстоятеля ПЦУ поддержали в вопросе независимости Церкви от внешних влияний на церковную жизнь и управление. Другие решения будут опубликованы на сайте.

Напомним, 14 июля, Верховная рада Украины изменила даты государственных праздников. Целью законопроекта №9431 является отказ от наследства РФ.

Также мы писали, что украинские церкви, вероятно, обратятся к власти просьбой перенести ряд государственных праздников из-за смены церковных календарей. Речь идет, в частности, о Дне защитников и защитниц Украины.

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