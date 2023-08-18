Преображение Господне 2023 — суть праздника, традиции, запреты и сильная молитва

Верующие в церкви на обряде освящения в праздник Преображения Господня. Фото: УНН

Уже в эту субботу, 19 августа, украинцы отметят один из 12 главных церковных праздников — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе дата получила название Яблочный Спас. Красивый и торжественный церковный праздник связывают с очищением души и укреплением веры.

Новини.LIVE рассказывает о сути праздника Преображения Господня, его главных особенностях, традициях и запретах. А также делится сильной молитвой ко Всевышнему, которую следует обязательно прочесть в этот день.

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Что нужно знать о дате празднования Преображения Господня

Христиане начали отмечать этот праздник примерно с IV столетия. Однако фиксированная дата появилась только в VII веке — 19 августа.

Несмотря на то, что событие Преображения Господня произошло перед Пасхой, церковь решила установить праздник летом, чтобы заменить им языческое. Ведь именно в эти дни наши предки отмечали праздник урожая.

По новому церковному календарю, на который переходит Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года, Преображение Господне будет отмечен 6 августа. Так что уже в 2024 году праздник будет иметь эту новую дату.

Верующие в церкви на обряде освящения в праздник Преображения Господня. Фото: Вечерний Киев

Преображение Господне — история праздника

Это событие описано в Евангелии. Оно случилось перед страданием Иисуса Христа на Голгофе.

За 40 дней до распятия Сын Божий позвал с собой на гору трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна. По предположениям, это была гора Тавор (современная гора Фавор в Израиле высотой 588 м). По другой версии, это была гора Гермон, расположенная в хребте Антиливан (высочайшая вершина которой достигает высоты 2 814 м над уровнем моря и находится в Израиле, Сирии и Ливане).

Придя на гору, Иисус начал молиться, вместе с тем уставшие от дороги ученики заснули. Но когда проснулись, то увидели перевоплощение Христа — его лицо начало сиять, а одежда — приобрела белый цвет.

Пришли пророки Моисей и Илия и начали общение со Христом. Тогда неожиданно с неба раздался голос:

"Это Сын мой возлюбленный, Которого Я возлюбил. Ему повинуйтесь".

Трое учеников получили возможность увидеть, как в Сыне Божием сочетаются две природы: божественная и человеческая.

Однако Иисус не позволил апостолам рассказывать о происходящем. Когда Христос сошел с горы, он велел ученикам собрать яблоки, чтобы отец его освятил их.

Икона Преображения Господня. Фото: google.com

В чем суть праздника Преображения Господнего

Преображение Господне считается третьим великим праздником после Пасхи и Рождества. Оно призвано отметить момент, когда Спаситель явился в божественном сиянии перед верующими. Уже тогда Иисус Христос знал свое будущее. Он был готов пойти на жертву, чтобы освободить человечество от грехов, проклятий и даровать Вечную жизнь.

Христианское учение считает, что именно обретение этого света является главной целью человека, смыслом всей его жизни.

Тот, кто осознает свои грехи, кается в них и пытается в дальнейшем не допускать их повторения, может освободиться от грязи и тогда на него прольется Божественный свет.

Преображение Господне. Фото: depositphotos.com

Преображение Господне — главные традиции и обычаи

В канун праздника совершают Всенощное бдение, поэтому верующие собираются в храме еще вечером 18 августа. А утром священники совершают божественную литургию и читают каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Службу священнослужители правят в белых одеждах — он считается символом фаворского света.

После литургии начинается освящение праздничных корзин с новым урожаем фруктов и овощей, как правило, это яблоки, груши, виноград, мед.

Священнослужители отмечают, что самое главное в этот день прийти в церковь и искренне помолиться, чтобы получить Божье благословение. Также можно поставить свечу за здоровье.

Важно следить за поступками в этот день и совершить хотя бы одно доброе дело, чтобы очистить свою душу.

Не редко после церкви верующие отправляются на кладбище, чтобы почтить умерших родных и близких. Достаточно распространена практика оставлять на могилах освященную пищу. Однако церковь против этого ритуала. Лучше всего зажечь церковную свечу и помолиться за упокой души человека, которого уже нет в живых.

Также в этот день принято собираться семьей за праздничным столом. Заведено есть плоды нового урожая, особое место среди которых занимают освященные яблоки — их нужно отведать раньше других продуктов.

Однако следует учитывать, что продолжается Успенский пост, а потому не стоит устраивать громкие застолья с употреблением большого количества спиртного. Тем верующим, которые соблюдают пост, разрешается съесть рыбу и выпить немного вина.

Верующие в церкви на обряде освящения в праздник Преображения Господня. Фото: pomisna.info

Преображение Господне 2023 — что нельзя делать

В великий праздник Преображения Господня верующим нельзя:

ссориться;

ругаться;

злословить;

сплетничать;

завидовать;

желать зла;

обижаться;

унывать;

жаловаться на жизнь;

заниматься тяжелым физическим трудом;

производить уборку;

заниматься ремонтом;

работать в саду и в огороде;

шить, вышивать, вязать;

играть свадьбу;

устраивать громкие застолья;

шуметь;

веселиться;

употреблять спиртные напитки.

Молитва в праздник Преображения Господня (Яблочный спас)

Молитва в праздник Преображения Господня (Яблочный спас). Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что можно святить в церкви на Яблочный Спас 2023 года.

Также мы рассказывали, сколько будет продолжаться Успенский пост, как правильно питаться в этот период и каких важных запретов соблюдать.