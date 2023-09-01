Какой сегодня праздник 1 сентября – религия, праздники в Украине и мире, именины

Женщина, которая ведет своих детей на первое сентября в школу. Фото: Freepik

Первого сентября в Украине и мире отмечают сразу четыре праздника, в частности, День знаний, Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера, Всемирный день написания писем и Всемирный день мира. В церковном календаре этот день считается днем памяти преподобного Симеона Столпника.

Новини.LIVE рассказывает о важных праздниках в Украине, мире и церковном календаре, о том, кто празднует именины и какие выдающиеся люди родились первого сентября.

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Церковный календарь

Первого сентября верующие в церкви чтят память преподобного Симеона Столпника, который с детских лет интересовался Священным Писанием и часто посещал храм. Когда он был совершеннолетним, он стал монахом, вел пост и совершил много подвигов, поэтому люди стали ходить к нему за советом и исцелением.

Изображение преподобного Симеона Столбника. Фото иллюстративное: Pinterest

Но такое внимание не очень понравилось Симеону, поэтому он возвел столб и построил маленькую хижину там, где постоянно молился. Люди считают Симеона первым святым, который изобрел отшельничество.

Первое сентября в Украине и мире

Каждый украинец знает, что первого сентября в Украине отмечают День знаний, то есть, начало нового учебного года. Также в этот день отмечают Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера, от которой страдает более 50 миллионов человек в мире.

Еще первого сентября отмечают Всемирный день написания писем и Всемирный день мира в Германии.

Именины первого сентября

В этот день свои именины празднуют такие люди, как:

Андрей

Николай

Тимофей

Талисман именинника в этот день — топаз, который является драгоценным камнем и известен с давних времен. Предки верили, что он обладает магическими свойствами, его в древности использовали различные экстрасенсы и астрологи.

Топаз, являющийся талисманом именинника первого сентября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники первого сентября

Первого сентября свой день рождения празднуют такие люди, как:

французский микробиолог с украинскими корнями Сергей Виноградский (1856 год)

украинский ученый и политик Игорь Юхновский (1925 год)

украинский мастер миниатюр Николай Сядристый (1937 год)

Напомним, мы писали о том, какой важный запрет категорически нельзя нарушать в Третий Спас.

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