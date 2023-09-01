Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Какой сегодня праздник 1 сентября в Украине и мире: выдающиеся именинники и именины arrow

Какой сегодня праздник 1 сентября в Украине и мире: выдающиеся именинники и именины

1 сентября 2023 00:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 1 сентября – религия, праздники в Украине и мире, именины
Женщина, которая ведет своих детей на первое сентября в школу. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Первого сентября в Украине и мире отмечают сразу четыре праздника, в частности, День знаний, Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера, Всемирный день написания писем и Всемирный день мира. В церковном календаре этот день считается днем памяти преподобного Симеона Столпника.

Новини.LIVE рассказывает о важных праздниках в Украине, мире и церковном календаре, о том, кто празднует именины и какие выдающиеся люди родились первого сентября.

Читайте также:

Какой день первого сентября?

Церковный календарь

Первого сентября верующие в церкви чтят память преподобного Симеона Столпника, который с детских лет интересовался Священным Писанием и часто посещал храм. Когда он был совершеннолетним, он стал монахом, вел пост и совершил много подвигов, поэтому люди стали ходить к нему за советом и исцелением.

Изображение преподобного Симеона Столбника
Изображение преподобного Симеона Столбника. Фото иллюстративное: Pinterest

Но такое внимание не очень понравилось Симеону, поэтому он возвел столб и построил маленькую хижину там, где постоянно молился. Люди считают Симеона первым святым, который изобрел отшельничество.

Первое сентября в Украине и мире

Каждый украинец знает, что первого сентября в Украине отмечают День знаний, то есть, начало нового учебного года. Также в этот день отмечают Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера, от которой страдает более 50 миллионов человек в мире.

Еще первого сентября отмечают Всемирный день написания писем и Всемирный день мира в Германии.

Именины первого сентября

В этот день свои именины празднуют такие люди, как:

  • Андрей
  • Николай
  • Тимофей

Талисман именинника в этот день — топаз, который является драгоценным камнем и известен с давних времен. Предки верили, что он обладает магическими свойствами, его в древности использовали различные экстрасенсы и астрологи.

Топаз
Топаз, являющийся талисманом именинника первого сентября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники первого сентября

Первого сентября свой день рождения празднуют такие люди, как:

  • французский микробиолог с украинскими корнями Сергей Виноградский (1856 год)
  • украинский ученый и политик Игорь Юхновский (1925 год)
  • украинский мастер миниатюр Николай Сядристый (1937 год)

Напомним, мы писали о том, какой важный запрет категорически нельзя нарушать в Третий Спас.

Ранее мы рассказывали, что с первого сентября начинает действовать новый церковный календарь.

Также мы сообщали, когда и как праздновать Ореховый Спас.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости 31 августа: второй срок Зеленского, дальнобойное оружие Украины и события на фронте

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз