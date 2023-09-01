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Залужний показав, як бійці привітали школярів з 1 вересня: щемливе відео

1 вересня 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Залужний показав, як бійці привітали школярів з 1 вересня: щемливе відео
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні 1 вересня — День знань, тисячі школярів знову ідуть до школи здобувати освіту. Українські військові щемливо привітали дітей та закликали сумлінно навчатися.

Відповідне відео опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

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"Перше вересня. День знань. Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій", — наголосив Залужний.
 

Він додав, що найголовніше це те, що українські діти будуть навчатися, а вчителі та викладачі — навчати.  

"Знання та культура — це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", — підсумував Головнокомандувач під відео захисників. 

Нагадаємо, ми писали про те, що зміниться в українських школах з першого вересня 2023 року. 

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