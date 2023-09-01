Залужний показав, як бійці привітали школярів з 1 вересня: щемливе відео
Сьогодні 1 вересня — День знань, тисячі школярів знову ідуть до школи здобувати освіту. Українські військові щемливо привітали дітей та закликали сумлінно навчатися.
Відповідне відео опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Привітання бійців з 1 вересня
"Перше вересня. День знань. Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій", — наголосив Залужний.
Він додав, що найголовніше це те, що українські діти будуть навчатися, а вчителі та викладачі — навчати.
"Знання та культура — це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", — підсумував Головнокомандувач під відео захисників.
Нагадаємо, ми писали про те, що зміниться в українських школах з першого вересня 2023 року.