Залужний показав, як бійці привітали школярів з 1 вересня: щемливе відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google

Сьогодні 1 вересня — День знань, тисячі школярів знову ідуть до школи здобувати освіту. Українські військові щемливо привітали дітей та закликали сумлінно навчатися.

Відповідне відео опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Перше вересня. День знань. Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій", — наголосив Залужний.



Він додав, що найголовніше це те, що українські діти будуть навчатися, а вчителі та викладачі — навчати.

"Знання та культура — це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", — підсумував Головнокомандувач під відео захисників.

Нагадаємо, ми писали про те, що зміниться в українських школах з першого вересня 2023 року.