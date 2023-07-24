Залужный трогательно поздравил жену и поделился общим архивным фото

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook/Василь Савчур

В понедельник, 24 июля, жена Валерия Залужного Елена отмечает День рождения. По этому случаю главнокомандующий ВСУ опубликовал в соцсети поздравления.

Такую публикацию Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал на своей странице в Facebook.

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Елена Залужная отметила 47-й День рождения. В поздравительном сообщении главнокомандующий ВСУ трогательно поблагодарил ее за пережитое вместе.

"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости чтобы быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам в себя, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг — это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются", — написав він.

К поздравительным словам Залужный добавил фотографию из семейного архива.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с супругой. Фото: facebook/В. Залужный

Как известно, уже около 20-ти лет супруги Залужные вместе. За это время пара воспитала двух дочерей от предыдущих браков Арину и Кристину.

Напомним, ранее Залужный показал сокрушительную точность украинской артиллерии.

Также Залужный обсудил с американским генералом ситуацию на фронте.