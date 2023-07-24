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Залужний зворушливо привітав дружину та поділився спільним архівним фото

24 липня 2023 13:46
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Залужний зворушливо привітав дружину та поділився спільним архівним фото
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook/Василь Савчур
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 24 липня, дружина Валерія Залужного, Олена відзначає День народження. З цієї нагоди головнокомандувач ЗСУ опублікував у соцмережі привітання.

Таку публікацію Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив на своїй сторінці у Facebook

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Олена Залужна відзначила 47-ий День народження. У вітальному дописі головнокомандувач ЗСУ зворушливо подякував їй за пережите разом. 

"Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг – це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. З днем народження, кохана", – написав у соцмережі Головнокомандувач ЗСУ.

До вітальних слів Залужний додав світлину з сімейного архіву.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з дружиною. Фото: facebook/В. Залужний

Як відомо, вже близько 20-и років подружжя Залужних разом. За цей час пара виховала двох доньок від попередніх шлюбів — Аріну та Христину.

Нагадаємо, раніше Залужний показав нищівну точність української артилерії.

Також Залужний обговорив із американським генералом ситуацію на фронті.

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