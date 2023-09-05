Заминирование ТРЦ и вокзалов в Киеве: в КГВА рассказали детали

Взрывотехники. Фото: Национальная полиция

Недавно столичная полиция получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева, вокзалов и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация, к счастью, не подтвердилась.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Заминирование ТРЦ и вокзалов в Киеве

Информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. С заминированием вокзалов такая же ситуация.

"Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Кроме того, ночью полиция получила уведомление о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась — снова ошибочные вызовы", — отметил глава КГВА Сергей Попко.

Он также добавил, что ситуация с безопасностью в Киеве остается контролируемой.

"Поэтому прошу жителей столицы сохранять спокойствие. Паника, хаос, страх – этого хочет враг. Но не получит. Безопасная ситуация в Киеве контролируемая. И один из самых главных факторов ее стабильности – уверенность киевлян в собственной защите, в наших Вооруженных Силах, в нашей Победе!", — добавил Сергей Попко.

Что известно о заминировании в Киеве

В Киеве снова сообщали о заминировании всех средних школ и колледжей города. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

В столице сообщили о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция проверяла достоверность этой информации.

Первого сентября, в День знаний, столичная полиция получила уведомление о заминировании всех средних школ столицы . Сотрудники полиции работали самостоятельно, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.