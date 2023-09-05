Замінування ТРЦ та вокзалів у Києві: у КМВА розповіли деталі

Вибухотехніки. Фото: Національна поліція

Нещодавно столична поліція отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва, вокзалів та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація, на щастя, не підтвердилась.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Із замінуванням вокзалів — така ж ситуація.

"Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась — знов хибні виклики", — зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Він також додав, що безпекова ситуація в Києві лишається контрольованою.

"Тож прошу мешканців столиці зберігати спокій. Паніка, хаос, страх - цього хоче ворог. Але не отримає. Безпекова ситуація в Києві контрольована. І один з найголовніших чинників її стабільності - впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій Перемозі!", — додав Сергій Попко.

Що відомо про замінування в Києві

У Києві знову повідомляли про замінування усіх середніх шкіл та коледжів міста. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

У столиці повідомили про замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція перевіряла правдивість цієї інформації.

Першого вересня, у День знань, столична поліція отримала повідомлення про замінування всіх середніх шкіл столиці. Працівники поліції працювали самостійно, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.