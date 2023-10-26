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Заместитель руководителя Нацпола общается с россиянами, а у жены есть паспорт РФ, — расследование

26 октября 2023 23:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Заместитель руководителя Нацпола общается с россиянами, а у жены есть паспорт РФ, — расследование
Заместитель руководителя Нацполиции Дмитрий Тишлек. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что замглава Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеет паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.

Об этом стало известно из расследования Bihus.info.

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Что известно о Тишлеке и его семье

Согласно результатам расследования, Дмитрий Тишлек арендует жилье у людей, связанных с российскими уголовными авторитетами. Кроме того, он также дружит с идеологом "Великого строительства" Юрием Голыком, у которого определенный период проживал бесплатно.

У его родственников нашли паспорта страны-агрессора. Речь идет о жене чиновника Александре Балакай и ее семье, которая переехала в Ростовскую область РФ и получила российское гражданство. Теща Тишлека, хоть и проживает в России и поддерживает войну, в Киеве имеет недвижимость в одном из самых дорогих ЖК.

Дело Тишлека
Выписка из паспорта жены Тишлека. Фото: Bihus.info

Что известно о служебной деятельности Тишлека

Дмитрий Тишлек всю жизнь работает в системе МВД и Нацполиции. Заместителем руководителя последнего ведомства был назначен весной 2023 года.

До этого Тишлек возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Национальной полиции, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. До вторжения РФ в 2014 году мужчина работал в Донецкой области, откуда является родом.

Напомним, депутаты Тернопольского облсовета во время сессии проголосовали за увольнение с должности главы ТОГА Михаила Головко, который в июне был задержан по подозрению во взяточничестве, но в июле вернулся в свое кресло. Также они назначили его преемника.

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