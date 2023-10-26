Заступник керівника Нацполу спілкується з росіянами, а дружина має паспорт РФ, — розслідування

Заступник керівника Нацполіції Дмитро Тишлек. Фото: скриншот з відео

Стало відомо, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек орендує житло в російського бізнесмена. Його родичі, зокрема дружина має паспорт РФ, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим.

Про це стало відомо з розслідування Bihus.info.

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Що відомо про Тишлека та його родину

Згідно з результатами розслідування, Дмитро Тишлек орендує житло у людей, які пов’язані із російськими кримінальними авторитетами. Окрім цього, він також товаришує з ідеологом "Великого будівництва" Юрієм Голиком, у якого певний період проживав безкоштовно.

У його родичів, як виявилося, знайшли паспорти країни-агресорки. Йдеться про дружину посадовця Олександру Балакай та її родину, яка переїхала до Ростовської області РФ та отримала російське громадянство. Теща Тишлека, хоч і проживає в Росії й підтримує війну, в Києві має нерухомість в одному з найдорожчих ЖК.

Витяг з паспорту дружини Тишлека. Фото: Bihus.info

Що відомо про службову діяльність Тишлека

Як відомо, Дмитро Тишлек все життя працює в системі МВС та Нацполіції. Заступником керівника останнього відомства його призначили весною 2023 року.

До цього Тишлек очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі. До вторгнення РФ у 2014 році чоловік працював на Донеччині, звідки є родом.

Нагадаємо, депутати Тернопільської облради під час сесії проголосували за звільнення з посади голови ТОДА Михайла Головка, якого в червні було затримано за підозрою у хабарництві, але у липні він повернувся у своє крісло. Також вони призначили його наступника.