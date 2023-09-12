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Собирал средства для ВСУ: нидерландский спортсмен пробежал из Амстердама в Киев

12 сентября 2023 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Собирал средства для ВСУ: нидерландский спортсмен пробежал из Амстердама в Киев
Спортсмен из Нидерландов Боас Крагтвейк. Фото: instagram.monomaslo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нидерландский ультрабегун Боас Крагтвейк пробежал из Амстердама в Киев, чтобы собрать деньги на автомобили скорой помощи для Украины. Спортсмен преодолел расстояние в 2500 км за 50 дней.

Об этом говорится в Святошинской РГА и на странице в Instagram в Боаса Крагтвейка.

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Как известно, Боас Крагтвейк стартовал 22 июля. Он проделал 2 тыс. 500 км за 50 дней, пробегая ежедневно около 50 км.

За ним в вагончике ехал его менеджер и фотограф. В этом вагончике бегун ел и спал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Boas Kragtwijk (@boas.kragtwijk)

Уже 10 сентября нидерландец финишировал в киевском сквере им. В. Стуса и совершил забег вместе с украинской молодежью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Boas Kragtwijk (@boas.kragtwijk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Boas Kragtwijk (@boas.kragtwijk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Boas Kragtwijk (@boas.kragtwijk)

Известно, что в настоящее время спортсмен уже собрал более 56,5 тыс. евро, благодаря чему была приобретена карета скорой помощи. Кроме того, своим забегом Боас хотел продемонстрировать, как близко к Западной Европе война в Украине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Boas Kragtwijk (@boas.kragtwijk)

Напомним, 11 сентября общественный активист Сергей Стерненко объявил мегазбор на оружие для ВСУ. Цель — 75 млн грн.

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