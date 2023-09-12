Собирал средства для ВСУ: нидерландский спортсмен пробежал из Амстердама в Киев

Спортсмен из Нидерландов Боас Крагтвейк. Фото: instagram.monomaslo

Нидерландский ультрабегун Боас Крагтвейк пробежал из Амстердама в Киев, чтобы собрать деньги на автомобили скорой помощи для Украины. Спортсмен преодолел расстояние в 2500 км за 50 дней.

Об этом говорится в Святошинской РГА и на странице в Instagram в Боаса Крагтвейка.

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Благотворительный забег нидерландца

Как известно, Боас Крагтвейк стартовал 22 июля. Он проделал 2 тыс. 500 км за 50 дней, пробегая ежедневно около 50 км.

За ним в вагончике ехал его менеджер и фотограф. В этом вагончике бегун ел и спал.

Уже 10 сентября нидерландец финишировал в киевском сквере им. В. Стуса и совершил забег вместе с украинской молодежью.

Известно, что в настоящее время спортсмен уже собрал более 56,5 тыс. евро, благодаря чему была приобретена карета скорой помощи. Кроме того, своим забегом Боас хотел продемонстрировать, как близко к Западной Европе война в Украине.

Напомним, 11 сентября общественный активист Сергей Стерненко объявил мегазбор на оружие для ВСУ. Цель — 75 млн грн.