Збирав кошти для ЗСУ: нідерландський спортсмен пробіг з Амстердама до Києва

Спортсмен із Нідерландів Боас Крагтвейк. Фото: instagram.monomaslo

Нідерландський ультрабігун Боас Крагтвейк пробіг з Амстердама до Києва, щоб зібрати кошти на автомобілі швидкої допомоги для України. Спортсмен подолав відстань у 2500 км за 50 днів.

Про це йдеться в Святошинській РДА та на сторінці в Instagram в Боаса Крагтвейка.

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Як відомо, Боас Крагтвейк стартував 22 липня. Він подолав 2 тис. 500 км за 50 днів, пробігаючи щодня близько 50 км.

За ним у вагончику їхав його менеджер і фотограф. У цьому вагончику бігун їв та спав.

Вже 10 вересня нідерландець фінішував у київському сквері ім. В. Стуса та здійснив забіг разом з українською молоддю.

Відомо, що наразі спортсмен вже зібрав понад 56,5 тис. євро, завдяки чому було придбано карету швидкої допомоги. Окрім того, своїм забігом Боас хотів продемонструвати, наскільки близько до Західної Європи війна в Україні.

Нагадаємо, 11 вересня громадський активіст Сергій Стерненко оголосив мегазбір на зброю для ЗСУ. Ціль — 75 млн грн.