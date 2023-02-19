Зеленская рассказала корейским СМИ, в чем больше всего нуждается Украина

Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что все украинцы с нетерпением ждут завершения войны. Однако это зависит от поддержки, которую оказывают Украине иностранные партнеры.

Об этом Елена Зеленская сообщила в интервью южнокорейской телекомпании Channel A.

"Чтобы дать отпор, нужно иметь оружие"

Первая леди поблагодарила Республику Корея за поддержку и отметила необходимость продолжения мировой помощи нашей стране.

"Чтобы дать отпор, надо иметь оружие. Иначе можно погибнуть. А еще нам нужна помощь, чтобы восстановить человеческий капитал, инфраструктуру, дома, школы, садики, потому что война – это не только линия фронта, это экономический кризис и гуманитарная катастрофа. Думаю, каждый, кто хочет помочь, найдет для себя такую возможность", — отметила она.

Жена президента также ответила на вопрос, что бы она сказала тем, кто думает, что война далеко: "Это не гладиаторское сражение, за которым можно наблюдать с трибун. Бой в любой момент может перекинуться на "трибуны".

Зеленская акцентировала, что Украина больше всех стран мира стремится закончить войну: "Война всегда слишком долгая, даже когда длится один день. Мы ждем ее завершения каждый день. Но это зависит и от поддержки мира".

Напомним, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская поделилась планами о том, что сделает после победы в войне в первую очередь. Она призналась, что чувствует себя истощенной и мечтает отдохнуть за городом.

Также ранее стало известно, что американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства пойдут в поддержку воспитанников детских домов семейного типа, пострадавших от войны.