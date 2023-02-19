Зеленская рассказала корейским СМИ, в чем больше всего нуждается Украина

Зеленская сказала корейским СМИ, в чем больше всего нуждается Украина
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что все украинцы с нетерпением ждут завершения войны. Однако это зависит от поддержки, которую оказывают Украине иностранные партнеры.
Об этом Елена Зеленская сообщила в интервью южнокорейской телекомпании Channel A.
-
Дуда рассказал, есть ли "усталость" от украинских беженцев среди поляков
-
Патриотическое оригами: патрульные в Одесской области вместе с детьми отметили День государственного герба Украины
-
Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне
-
Лавины и дожди: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды завтра
-
Николаевская "Могилянка" будет жить: корпуса ВУЗов активно восстанавливают
-
В Киевской области четверо мужчин провалились под лед: троих спасли, еще одного ищут
-
Методический терроризм: Гуменюк объяснила, почему оккупанты постоянно обстреливают Очаков на Николаевщине
-
Дуда объяснил, почему Польша не может так просто передать Украине истребители F-16
-
В Беларуси владелец бара просидел полгода в СИЗО из-за песни "Океана Эльзы"
-
Одесса романтичная: город глазами фотографа Новини.LIVE
"Чтобы дать отпор, нужно иметь оружие"
Первая леди поблагодарила Республику Корея за поддержку и отметила необходимость продолжения мировой помощи нашей стране.
"Чтобы дать отпор, надо иметь оружие. Иначе можно погибнуть. А еще нам нужна помощь, чтобы восстановить человеческий капитал, инфраструктуру, дома, школы, садики, потому что война – это не только линия фронта, это экономический кризис и гуманитарная катастрофа. Думаю, каждый, кто хочет помочь, найдет для себя такую возможность", — отметила она.
Жена президента также ответила на вопрос, что бы она сказала тем, кто думает, что война далеко: "Это не гладиаторское сражение, за которым можно наблюдать с трибун. Бой в любой момент может перекинуться на "трибуны".
Зеленская акцентировала, что Украина больше всех стран мира стремится закончить войну: "Война всегда слишком долгая, даже когда длится один день. Мы ждем ее завершения каждый день. Но это зависит и от поддержки мира".
Напомним, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская поделилась планами о том, что сделает после победы в войне в первую очередь. Она призналась, что чувствует себя истощенной и мечтает отдохнуть за городом.
Также ранее стало известно, что американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства пойдут в поддержку воспитанников детских домов семейного типа, пострадавших от войны.