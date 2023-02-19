Зеленська розповіла корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна

Зеленська сказала корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що всі українці з нетерпінням чекають завершення війни. Однак це залежить від підтримки, яку надають Україні іноземні партнери.
Про це Олена Зеленська сказала в інтерв’ю південнокорейській телекомпанії Channel A.
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"Щоб дати відсіч, треба мати зброю"
Перша леді подякувала Республіці Корея за підтримку й наголосила на необхідності продовження світової допомоги нашій країні.
"Щоб дати відсіч, треба мати зброю. Інакше можна загинути. А ще нам потрібна допомога, щоб відновити людський капітал, інфраструктуру, будинки, школи, садочки, бо війна – це не лише лінія фронту, це й економічна криза, і гуманітарна катастрофа. Думаю, що кожен, хто хоче допомогти, знайде для себе таку можливість", – зазначила вона.
Дружина президента також відповіла на запитання, що б вона сказала тим, хто думає, що війна далеко: "Це не гладіаторський бій, за яким можна спостерігати з трибун. Бій будь-якої миті може перекинутися на "трибуни".
Зеленська акцентувала, що Україна найбільше з усіх країн світу прагне закінчити війну: "Війна завжди задовга, навіть коли триває один день. Ми чекаємо на її завершення щодня. Але це залежить і від підтримки світу".
Нагадаємо, раніше дружина президента України Олена Зеленська поділилася планами про те, що зробить після перемоги у війні в першу чергу. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.
Також раніше стало відомо, що американський оскароносний актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти підуть на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, які постраждали від війни.