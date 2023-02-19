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Зеленська сказала корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна

19 лютого 2023 20:55
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зеленська розповіла корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна
Олена Зеленська
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що всі українці з нетерпінням чекають завершення війни. Однак це залежить від підтримки, яку надають Україні іноземні партнери. 

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв’ю південнокорейській телекомпанії Channel A. 

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"Щоб дати відсіч, треба мати зброю"

Перша леді подякувала Республіці Корея за підтримку й наголосила на необхідності продовження світової допомоги нашій країні.

"Щоб дати відсіч, треба мати зброю. Інакше можна загинути. А ще нам потрібна допомога, щоб відновити людський капітал, інфраструктуру, будинки, школи, садочки, бо війна – це не лише лінія фронту, це й економічна криза, і гуманітарна катастрофа. Думаю, що кожен, хто хоче допомогти, знайде для себе таку можливість", – зазначила вона. 

Дружина президента також відповіла на запитання, що б вона сказала тим, хто думає, що війна далеко: "Це не гладіаторський бій, за яким можна спостерігати з трибун. Бій будь-якої миті може перекинутися на "трибуни".

Зеленська акцентувала, що Україна найбільше з усіх країн світу прагне закінчити війну: "Війна завжди задовга, навіть коли триває один день. Ми чекаємо на її завершення щодня. Але це залежить і від підтримки світу".

Нагадаємо, раніше дружина президента України Олена Зеленська поділилася планами про те, що зробить після перемоги у війні в першу чергу. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом. 

Також раніше стало відомо, що американський оскароносний актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти підуть на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, які постраждали від війни.

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