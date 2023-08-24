Зеленский с Залужным поздравили украинцев с Днем Независимости в Киеве: как это было

Зеленский и Залужный поздравили украинцев с Днем Независимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы – на Софиевской площади.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Президент вживую обратился к украинцам

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и заверил в нашей победе.

В мероприятии, посвященном 32 годовщине дня независимости Украины, приняли участие военное руководство страны, в частности Валерий Залужный и Кирилл Буданов, а также все руководители министерств.

Посетили и иностранные высокопоставленные гости

Среди гостей мероприятия были президент Литвы и Португалии, которые произнесли свои речи на украинском языке, чем сорвали бурные аплодисменты.

Также присутствовали премьер-министр Норвегии и глава президиума Боснии и Герцоговины, которые впервые посетили Украину.

Гости поздравили украинцев с праздником и заверили, что будут с Украиной до последнего дня войны и до нашей победы.

На мероприятие, которое проходило на Софиевской площади и длилась чуть больше, часа собралось более полусотни журналистов.

Напомним, 24 августа является очень важным днем для украинского народа, ведь он отмечает День Независимости своей страны. В мире в этот день отмечают Международный день против нетерпения, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресскоде, а также Международный день удивительной музыки.

Добавим, в честь Дня Независимости Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам и опубликовал видео, как украинцы борются за свою независимость.