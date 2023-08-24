Зеленський із Залужним привітали українців з Днем Незалежності у Києві: як це було

Зеленський із Залужним привітали українців з Днем Незалежності у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності та запевнив у нашій майбутній перемозі.

У заході, присвяченому 32 річниці Дня Незалежності України, взяли участь військове керівництво країни, зокрема Валерій Залужний та Кирило Буданов, а також всі очільники міністерств.

Завітали й іноземні високопоставлені гості

Серед гостей заходу також були президент Литви та Португалії , які висловили свої промови українською мовою, чим зірвали бурхливі оплески.

Також були присутні премʼєр-міністр Норвегії та голова президії Боснії та Герцоговини, які вперше завітали до України.

Гості привітали українців із святом та запевнили, що будуть з Україною до останнього дня війни та до початку нашої перемоги.

На захід, що відбувся на Софійській площі та тривав трохи більше години, зібрались понад пів сотні журналістів.

Нагадаємо, 24 серпня є дуже важливим днем для українського народу, адже він святкує День Незалежності своєї країни. У світі у цей день відзначають Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді, а також Міжнародний день дивної музики.

Додамо, на честь Дня Незалежності Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність.