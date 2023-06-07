Зеленский показал масштабные подтопления в Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты. Глава государства подчеркнул, что российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому.
Фотографии Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
Подтопление в Херсонской области
"Абсолютно сознательное уничтожение одного из крупнейших водохранилищ Украины. По меньшей мере 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере десятки тысяч до сих пор там. Сотни тысяч людей остались без нормального доступа к питьевой воде. Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории", — подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что на оккупированной части россияне даже не пытаются помочь людям. По словам Зеленского, это еще раз демонстрирует цинизм РФ.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.