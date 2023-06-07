Зеленский показал масштабные подтопления в Херсонской области

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты. Глава государства подчеркнул, что российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому.

Фотографии Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Подтопление в Херсонской области

"Абсолютно сознательное уничтожение одного из крупнейших водохранилищ Украины. По меньшей мере 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере десятки тысяч до сих пор там. Сотни тысяч людей остались без нормального доступа к питьевой воде. Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что на оккупированной части россияне даже не пытаются помочь людям. По словам Зеленского, это еще раз демонстрирует цинизм РФ.

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подтопление в Херсонской области Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.