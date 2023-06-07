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Зеленський показав масштабні підтоплення в Херсонській області

7 червня 2023 11:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський показав масштабні підтоплення в Херсонській області
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини з Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти. Глава держави наголосив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Світлини Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Підтоплення в Херсонській області

"Абсолютно свідоме знищення одного з найбільших водосховищ України. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але ми можемо допомогти тільки на підконтрольній Україні території", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що на окупованій частині росіяни навіть не намагаються допомогти людям. За словами Зеленського, це вкотре демонструє, цинізм РФ.

Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Подтопления в Херсонской области
Підтоплення в Херсонській області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

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