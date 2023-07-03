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Зеленский поздравил зенитные ракетные войска с профессиональным праздником

3 июля 2023 11:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский поздравил зенитные ракетные войска с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Начиная с 2011 года, 3 июля свой профессиональный праздник отмечают представители украинских зенитных ракетных войск. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов и показал их блестящую работу.

Соответствующие фото глава государства опубликовал в своих соцсетях.

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День зенитных ракетных войск

"День Зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. День тех, кто защищает наше небо, спасает сотни жизней украинцев, каждый день и каждую ночь оберегает наших людей, наши города и села от вражеских атак", сказал Зеленский.

  • Бойцы зенитных ракетных войск
  • Бойцы зенитных ракетных войск
  • Бойцы зенитных ракетных войск
  • Бойцы зенитных ракетных войск
  • Бойцы зенитных ракетных войск
  • Бойцы зенитных ракетных войск
  • Бойцы зенитных ракетных войск
  • Бойцы зенитных ракетных войск
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Он также отметил профессиональную работу бойцов и добавил, что их работа вдохновляет.

"Ваша работа вдохновляет, ваш профессионализм и меткость не оставляют оккупантам никакого шанса. Спасибо за то, что держите наше небо, за каждую пораженную цель, за каждую спасенную жизнь! Слава Зенитным ракетным войскам! Слава Украине!" — подчеркнул Президент.

Для своего сообщения Владимир Зеленский использовал фото Армии Inform, Сухопутных войск ВСУ, Командование ВВС ВСУ, Командование авиации "Центр".

Напомним, совсем недавно, 2 июля, в Украине отмечали День военно-морских сил Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов и поблагодарил их за защиту.

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