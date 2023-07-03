Зеленский поздравил зенитные ракетные войска с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Начиная с 2011 года, 3 июля свой профессиональный праздник отмечают представители украинских зенитных ракетных войск. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов и показал их блестящую работу.

Соответствующие фото глава государства опубликовал в своих соцсетях.

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"День Зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. День тех, кто защищает наше небо, спасает сотни жизней украинцев, каждый день и каждую ночь оберегает наших людей, наши города и села от вражеских атак", — сказал Зеленский.

Бойцы зенитных ракетных войск

Бойцы зенитных ракетных войск

Бойцы зенитных ракетных войск

Бойцы зенитных ракетных войск

Бойцы зенитных ракетных войск

Бойцы зенитных ракетных войск

Бойцы зенитных ракетных войск

Бойцы зенитных ракетных войск 1/8 _ 8

Он также отметил профессиональную работу бойцов и добавил, что их работа вдохновляет.

"Ваша работа вдохновляет, ваш профессионализм и меткость не оставляют оккупантам никакого шанса. Спасибо за то, что держите наше небо, за каждую пораженную цель, за каждую спасенную жизнь! Слава Зенитным ракетным войскам! Слава Украине!" — подчеркнул Президент.

Для своего сообщения Владимир Зеленский использовал фото Армии Inform, Сухопутных войск ВСУ, Командование ВВС ВСУ, Командование авиации "Центр".

Напомним, совсем недавно, 2 июля, в Украине отмечали День военно-морских сил Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов и поблагодарил их за защиту.