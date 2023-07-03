Зеленский поздравил зенитные ракетные войска с профессиональным праздником
Начиная с 2011 года, 3 июля свой профессиональный праздник отмечают представители украинских зенитных ракетных войск. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов и показал их блестящую работу.
Соответствующие фото глава государства опубликовал в своих соцсетях.
День зенитных ракетных войск
"День Зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. День тех, кто защищает наше небо, спасает сотни жизней украинцев, каждый день и каждую ночь оберегает наших людей, наши города и села от вражеских атак", — сказал Зеленский.
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Бойцы зенитных ракетных войск
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Бойцы зенитных ракетных войск
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Бойцы зенитных ракетных войск
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Бойцы зенитных ракетных войск
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Бойцы зенитных ракетных войск
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Бойцы зенитных ракетных войск
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Бойцы зенитных ракетных войск
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Бойцы зенитных ракетных войск
Он также отметил профессиональную работу бойцов и добавил, что их работа вдохновляет.
"Ваша работа вдохновляет, ваш профессионализм и меткость не оставляют оккупантам никакого шанса. Спасибо за то, что держите наше небо, за каждую пораженную цель, за каждую спасенную жизнь! Слава Зенитным ракетным войскам! Слава Украине!" — подчеркнул Президент.
Для своего сообщения Владимир Зеленский использовал фото Армии Inform, Сухопутных войск ВСУ, Командование ВВС ВСУ, Командование авиации "Центр".
Напомним, совсем недавно, 2 июля, в Украине отмечали День военно-морских сил Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов и поблагодарил их за защиту.