Зеленський привітав зенітні ракетні війська з професійним святом
Починаючи з 2011 року 3 липня дня своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський привітав бійців та показав їх блискучу роботу.
Відповідні фото глава держави опублікував у своїх соцмережах.
День зенітних ракетних військ
"День Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. День тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак", — сказав Зеленський.
-
Бійці зенітних ракетних військ
-
Бійці зенітних ракетних військ
-
Бійці зенітних ракетних військ
-
Бійці зенітних ракетних військ
-
Бійці зенітних ракетних військ
-
Бійці зенітних ракетних військ
-
Бійці зенітних ракетних військ
-
Бійці зенітних ракетних військ
Він також відзначив професійну роботу бійців та додав, що їхня робота надихає.
"Ваша робота надихає, ваш професіоналізм і влучність не лишають окупантам жодного шансу. Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя! Слава Зенітним ракетним військам! Слава Україні!" — наголосив Президент.
Для свого допису Володимир Зеленський використав фото Армії Inform, Сухопутних військ ЗСУ, Командування ВПС ЗСУ, Командування авіації "Центр".
Нагадаємо, зовсім нещодавно, 2 липня, в Україні відзначали День військово-морських сил України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців та подякував їм за захист.