Зеленський привітав зенітні ракетні війська з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Починаючи з 2011 року 3 липня дня своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський привітав бійців та показав їх блискучу роботу.

Відповідні фото глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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День зенітних ракетних військ

"День Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. День тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак", — сказав Зеленський.

Бійці зенітних ракетних військ

Бійці зенітних ракетних військ

Бійці зенітних ракетних військ

Бійці зенітних ракетних військ

Бійці зенітних ракетних військ

Бійці зенітних ракетних військ

Бійці зенітних ракетних військ

Бійці зенітних ракетних військ 1 / 8

Він також відзначив професійну роботу бійців та додав, що їхня робота надихає.

"Ваша робота надихає, ваш професіоналізм і влучність не лишають окупантам жодного шансу. Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя! Слава Зенітним ракетним військам! Слава Україні!" — наголосив Президент.

Для свого допису Володимир Зеленський використав фото Армії Inform, Сухопутних військ ЗСУ, Командування ВПС ЗСУ, Командування авіації "Центр".

Нагадаємо, зовсім нещодавно, 2 липня, в Україні відзначали День військово-морських сил України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців та подякував їм за захист.