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Зеленський привітав зенітні ракетні війська з професійним святом

3 липня 2023 11:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський привітав зенітні ракетні війська з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Починаючи з 2011 року 3 липня дня своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський привітав бійців та показав їх блискучу роботу.

Відповідні фото глава держави опублікував у своїх соцмережах. 

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День зенітних ракетних військ

"День Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. День тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак", — сказав Зеленський. 

  • Бійці зенітних ракетних військ
  • Бійці зенітних ракетних військ
  • Бійці зенітних ракетних військ
  • Бійці зенітних ракетних військ
  • Бійці зенітних ракетних військ
  • Бійці зенітних ракетних військ
  • Бійці зенітних ракетних військ
  • Бійці зенітних ракетних військ
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Він також відзначив професійну роботу бійців та додав, що їхня робота надихає. 

"Ваша робота надихає, ваш професіоналізм і  влучність не лишають окупантам жодного шансу. Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя! Слава Зенітним ракетним військам! Слава Україні!" — наголосив Президент.

Для свого допису Володимир Зеленський використав фото Армії Inform, Сухопутних військ ЗСУ, Командування ВПС ЗСУ, Командування авіації "Центр".

Нагадаємо, зовсім нещодавно, 2 липня, в Україні відзначали День військово-морських сил України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців та подякував їм за захист. 

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