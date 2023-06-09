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Зеленский рассказал, как правительство помогает пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

9 июня 2023 13:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский рассказал, как правительство помогает пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как правительство начало программу поддержки для украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Украинский гарант сообщил, что усиленная эвакуация продолжается.

Об этом написал Владимир Зеленский на своей официальной Telegram-странице.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское правительство усиленно пытается спасти больше людей из затопленных районов.

"Эвакуация продолжается. Везде, где можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это. ГСЧС, полиция, военные – молодцы! Каждый и каждый, кто привлечен, я хочу вас поблагодарить! Выясняем больше деталей относительно того, какой вред Россия нанесла этой катастрофой. В более чем 40 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде. Россия должна отвечать за это сознательное преступление против людей, природы и жизни как таковой", — заявил Зеленский.

Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский
Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Херсонская область. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Говорили о последствиях, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

Добавим, что ООН ответила на критику Зеленского и сделала скандальное заявление о спасении людей. Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на критику Президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что организация не занимается физическим спасением людей. По его словам, организация принимает участие в оказании помощи людям в перемещении в более безопасные районы, доступе к чистой воде и продовольствию и получении денежной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.

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