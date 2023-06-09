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Зеленський розповів, як уряд допомагає постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

9 червня 2023 13:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський розповів, як уряд допомагає постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, як уряд розпочав програму підтримки для українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Український гарант повідомив, що посилена евакуація триває.

Про це написав Володимир Зеленський на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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Президент України Володимир Зеленський, що український уряд посилено намагається врятувати якнайбільше людей із затоплених районів.

"Евакуація триває. Усюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. ДСНС, поліція, військові – молодці! Кожен і кожна, хто залучений, я хочу вам подякувати! З’ясовуємо більше деталей щодо того, якої шкоди Росія завдала цією катастрофою. У понад 40 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Росія повинна відповідати за цей свідомий злочин проти людей, природи та життя як такого", — заявив Зеленський.

Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський
Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Херсонська область. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Говорили про наслідки, які спричив підрив Каховської ГЕС.

Додамо, що ООН відповіла на критику Зеленського та зробила скандальну заяву щодо порятунку людей. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік відреагував на критику Президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що організація не займається фізичним порятунком людей. За його словами, організація бере участь у наданні допомоги людям у переміщенні в більш безпечні райони, доступі до чистої води й продовольства та отриманні грошової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу. 

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