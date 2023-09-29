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Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

29 сентября 2023 12:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — массового расстрела мирных людей нацистами 29-30 сентября 1941 года. На территории заповедника глава государства установил лампадку возле памятного знака "Менора".

Об этом говорится в материале ОП.

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Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

"Спасибо, что вы сегодня нашли возможность быть здесь, в память жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий, Холокоста. Спасибо еврейским религиозным представителям, которые молились за память жертв Бабьего Яра", — сказал Зеленский.

От имени президента установили корзины цветов к памятнику гражданам, которых казнили нацисты в Бабьем Яру, а также к памятникам украинской писательницы Елене Телиге и расстрелянным ромам.

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Зеленский во время памяти жертв в Бабьем Яру. Фото: ОП
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Зеленский во время памяти жертв в Бабьем Яру. Фото: ОП

Напомним, каждый год 29 сентября в Украине отмечают День памяти жертв Бабьего Яра. В этом году отмечают 82-летие массового расстрела в урочище, который был проведен нацистами 29-30 сентября 1941 года. Тогда погибли более 33 тысяч человек. Новини.LIVE собрали информацию об истории страшной трагедии.

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