Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — массового расстрела мирных людей нацистами 29-30 сентября 1941 года. На территории заповедника глава государства установил лампадку возле памятного знака "Менора".
Об этом говорится в материале ОП.
Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра
"Спасибо, что вы сегодня нашли возможность быть здесь, в память жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий, Холокоста. Спасибо еврейским религиозным представителям, которые молились за память жертв Бабьего Яра", — сказал Зеленский.
От имени президента установили корзины цветов к памятнику гражданам, которых казнили нацисты в Бабьем Яру, а также к памятникам украинской писательницы Елене Телиге и расстрелянным ромам.
Напомним, каждый год 29 сентября в Украине отмечают День памяти жертв Бабьего Яра. В этом году отмечают 82-летие массового расстрела в урочище, который был проведен нацистами 29-30 сентября 1941 года. Тогда погибли более 33 тысяч человек. Новини.LIVE собрали информацию об истории страшной трагедии.