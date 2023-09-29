Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру arrow

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

29 вересня 2023 12:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру — масового розстрілу мирних людей нацистами 29-30 вересня 1941 року. На території заповідника глава держави встановив лампадку біля пам'ятного знаку "Менора". 

Про це йдеться у матеріалі ОП. 

Читайте також:

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

"Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру", — сказав Зеленський. 

Від імені президента встановили кошики квітів до пам’ятника громадянам, яких стратили нацисти в Бабиному Яру, а також до пам'ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним ромам.

null
Зеленський під час вшанування пам'яті жертв у Бабиному Яру. Фото: ОП
null
Зеленський під час вшанування пам'яті жертв у Бабиному Яру. Фото: ОП

Нагадаємо, кожного року 29 вересня в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру. Цьогоріч відзначають 82-річницю наймасовішого розстрілу в урочищі, який був проведений нацистами 29-30 вересня 1941 року. Тоді загинуло понад 33 тисячі людей. Новини.LIVE зібрали інформацію про історію страшної трагедії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз