Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру — масового розстрілу мирних людей нацистами 29-30 вересня 1941 року. На території заповідника глава держави встановив лампадку біля пам'ятного знаку "Менора".

Про це йдеться у матеріалі ОП.

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Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

"Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру", — сказав Зеленський.

Від імені президента встановили кошики квітів до пам’ятника громадянам, яких стратили нацисти в Бабиному Яру, а також до пам'ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним ромам.

Зеленський під час вшанування пам'яті жертв у Бабиному Яру. Фото: ОП

Зеленський під час вшанування пам'яті жертв у Бабиному Яру. Фото: ОП

Нагадаємо, кожного року 29 вересня в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру. Цьогоріч відзначають 82-річницю наймасовішого розстрілу в урочищі, який був проведений нацистами 29-30 вересня 1941 року. Тоді загинуло понад 33 тисячі людей. Новини.LIVE зібрали інформацію про історію страшної трагедії.