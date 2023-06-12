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Женские вагоны в поездах: сколько просуществует дискуссионное нововведение

12 июня 2023 15:11
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Женские вагоны в Укрзализныце: покупают ли билеты и сколько просуществует проект
Вагон поезда Укрзализныци. Фото: Укрзализныця
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Укрзализныця запустила в тестовом режиме женские вагоны в поездах. Так компания отреагировала на петицию, зарегистрированную на сайте правительства. Авторы уверены, что таким образом уменьшится количество физического насилия над женщинами, ведь раньше были такие случаи при курсировании поездов.

Как долго просуществуют такие вагоны, Новини.LIVE узнало у пресс-службы Укрзализныци.

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"По спросу нужно подождать, только открыли продажи. Срок тестирования пока не определен, будем смотреть по пассажирам и обратной связи", — отметили в компании.

Добавим, что продажи билетов в женские вагоны стартовали 12 июня, но на поезда, которые начнут курсировать с 30 июня. Тестировать вагоны будут на четырех направлениях:

  • Харьков — Львов,
  • Днепр — Трускавец,
  • Киев — Ужгород,
  • Киев — Кривой Рог.

Билеты через несколько часов разобрали, как горячие пирожки. На поезд Киев — Ужгород по состоянию на 15:00 осталось только одно место в женском вагоне.

Билеты на поезд
Последний билет в женский вагон. Фото: скриншот

Добавим, что в 2010 году компания уже вводила такую услугу, но она не воспользовалась спросом. Однако общественные активисты уверены, что за 13 лет население изменилось.

Ранее Новини.LIVE писало, почему украинцы просили отдельные вагоны для женщин и что об этом думают психологи.

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