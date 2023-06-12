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Жіночі вагони в потягах:  скільки проіснує дискусійне нововведення

12 червня 2023 15:11
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Жіночі вагони в Укрзалізниці: чи купують квитки і скільки проіснує проект
Вагон потяга Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Укрзалізниця запустила в тестовому режимі жіночі вагони у потягах. Так компанія відреагувала на петицію, яка була зареєстрована на сайті уряду. Автори впевнені, що таким чином зменшиться кількість фізичного насильства над жінками, адже раніше були такі випадки під час курсування потягів. 

Як довго проіснують такі вагони, Новини.LIVE дізналося у пресслужби Укрзалізниці.  

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"По попиту треба почекати, тільки відкрили продажі. Термін тестування поки не визначений, будемо дивитись по пасажирам та зворотному звʼязку", — зазначили у компанії. 

Додамо, що продажі квитків у жіночі вагони стартували 12 червня, але на потяги, які почнуть курсувати з 30 червня.  Тестуватимуть вагони на чотирьох напрямках:

  • Харків — Львів,
  • Дніпро — Трускавець,
  • Київ — Ужгород,
  • Київ — Кривий Ріг. 

Квитки за кілька годин розібрали, як гарячі пиріжки. На потяг Київ — Ужгород станом на 15:00 залишилося лише одне місце у жіночому вагоні. 

Квитки на потяг
Останній квиток у жіночий вагон. Фото: скріншот

Додамо, що у 2010 році компанія вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом. Однак громадські активісти впевнені, що за 13 років населення змінилося. 

Раніше Новини.LIVE писало, чому українці просили окремі вагони для жінок і що про це думають психологи.

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