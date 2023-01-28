Опасные стихийные явления в Черниговской области 27-30 января – синоптики предупредили местных жителей

Чего стоит ждать жителям Черновицкой области

В конце января жителей Черниговской области предупредили о значительных затоплениях поймы. Синоптики объявили III уровень опасности — красный.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Чего следует ожидать

"На участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) 27-30 января будет содержаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе Черниговской области (III уровень)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на участке Десны Новгород-Северский — Макошино (Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы Черниговской области) будет происходить дальнейшее восстановление и усиление ледовых явлений.

Синоптики рассказали, что возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,3 м в сутки и удержание и увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны.

"На притоке Десны р. Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. По их словам, в феврале погода не будет аномально теплой, однако в последний месяц зимы пройдет без сильных морозов.

Иногда столбики термометра будут снижаться, но также время от времени будут показывать "плюсы". Как подчеркнули специалисты, резких перепадов температур не последует.

По большей части температура будет колебаться на нуле с небольшими перекосами в сторону минуса или плюса. В начале месяца возможно понижение температур до -7 градусов. Однако дальше такие низкие температуры не ожидаются. Осадки предполагаются частые, но умеренные — преимущественно это дождь с мокрым снегом.