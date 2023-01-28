Небезпечні стихійні явища у Чернігівській області 27-30 січня — синоптики попередили місцевих жителів

Чого варто очікувати жителям Чернігівської області

Наприкінці січня жителів Чернігівської області попередили про значні затоплення заплави. Синоптики оголосили III рівень небезпеки — червоний.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Чого варто очікувати

"На ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) 27-30 січня утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (III рівень небезпеки — червоний), — йдеться у повідомлені.

Окрім цього, на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони Чернігівської області) відбуватиметься подальше відновлення і посилення льодових явищ.

Синоптики розповіли, що можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,3 м за добу та утримання і збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни.

"На притоці Десни р.Снов утримуватиметься перевищення небезпечної позначки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики розповіли якою буде погода в лютому. За їхніми словами, в лютому погода не буде аномально теплою, проте останній місяць зими пройде без сильних морозів.

Іноді стовпчики термометра знижуватимуться, але також час від часу показуватимуть "плюси". Як підкреслили фахівці, різких перепадів температур не буде.

Здебільшого температура коливатиметься на нулі з невеликими перекосами в бік мінуса або плюса. На початку місяця можливе зниження температур до -7 градусів. Однак далі такі низькі температури не очікуються. Опади передбачаються часті, але помірні — переважно це дощ із мокрим снігом.