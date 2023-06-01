Журналисты нашли квартиру у семьи экс-зятя Путина за полмиллиона евро

Президент РФ Владимир Путин. Фото: google.com

В сети распространяются новые подробности о семье президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что у семьи бывшего зятя Путина нашлась квартира в Ницце за полмиллиона евро.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что мать бывшего зятя Владимира Путина Татьяна Шамалова с 2011 года владеет квартирой в Ницце. Это следует из подъемника из официального реестра недвижимости Франции.

"Она даже может продолжать ею пользоваться, поскольку, в отличие от других членов своей семьи, не попала под американские и европейские санкции", — говорится в сообщении.

Кто такая Татьяна Шамалова

Татьяне Шамаловой сейчас 73 года. Квартирой по улице Альфонса Карра в жилом комплексе La Palace она владеет с 2011 года, однако ранее об этом не сообщалось. Приобретенная квартира была более чем за полмиллиона евро.

"Судя по данным утечек государственных баз, Шамалова последние 20 лет нет собственного дохода. Но это не стало серьезным препятствием для покупки квартиры в Ницце, ведь ее муж - совладелец банка "Россия" и владелец солидного достатка (Forbes в 2011 году оценивал его в полмиллиарда) долларов) Николай Шамалов, а сын - владелец акций крупнейшей нефтегазовой компании "Сибур" и бывший зять Владимира Путина Кирилл Шамалов", — заявляют в росСМИ.

Отмечается, что и Николай Шамалов (с 2014 г.), и Кирилл Шамалов (с 2022 г.) находятся под санкциями ЕС как члены ближайшего окружения Путина. Вилла Кирилла Шамалова во французском Биаррике была арестована, однако квартиры его матери нет в реестре французского Минфина с замороженной в рамках санкций недвижимостью.

Напомним, ранее мы писали, что журналисты нашли скрытый брак у младшей дочери Путина.

Отмечается, что младшая дочь президента РФ Екатерина Тихонова и сын друга Путина Кирилл Шамалов не регистрировали свой брак официально. Хотя пышную свадьбу отгуляли во славу.

Это стало известно из переписки, когда мессенджеры Шамалова были сломаны хакерами.

В материале говорится, что во время свадьбы не состоялась ни поездка в ЗАГС, ни выездная церемония регистрации. В отсканированном паспорте Шамалова тоже нет штампа. В анкетах для французских банков и налоговой, заполненных в 2013–2017 годах, Шамалов указывал, что холост.