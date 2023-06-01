Журналісти знайшли квартиру в родини ексзятя Путіна за півмільйона євро

Президент РФ Володимир Путін. Фото: google.com

У мережі ширяться нові подробиці про родину президента РФ Володимира Путіна. Зазначається, що в родини колишнього зятя Путіна знайшлася квартира в Ніцці за півмільйона євро

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що мати колишнього зятя Володимира Путіна Тетяна Шамалова з 2011 року володіє квартирою в Ніцці. Це випливає з витягу з офіційного реєстру нерухомості Франції.

"Вона навіть може продовжувати нею користуватися, оскільки, на відміну від інших членів своєї сім’ї, не потрапила під американські та європейські санкції", — йдеться в повідомленні.

Хто така Тетяна Шамалова

Тетяні Шамаловій зараз 73 роки. Квартирою на вулиці Альфонса Карра у житловому комплексі La Palace вона володіє з 2011 року, проте раніше про це не повідомлялося. Придбана квартира була більш ніж за півмільйона євро.

"Судячи з даних витоків державних баз, Шамалова останні 20 років немає власного доходу. Але це не стало серйозною перешкодою для покупки квартири в Ніцці, адже її чоловік — співвласник банку "Росія" та власник солідного статку (Forbes у 2011 році оцінював його у півмільярда доларів) Микола Шамалов, а син — власник акцій найбільшої нафтогазової компанії "Сібур" та колишній зять Володимира Путіна Кирило Шамалов", — заявляють у росЗМІ.

Зазначається, що і Микола Шамалов (з 2014 року), і Кирило Шамалов (з 2022 року) перебувають під санкціями ЄС як члени найближчого оточення Путіна. Вілла Кирила Шамалова у французькому Біарріці було заарештовано, проте квартири його матері немає в реєстрі французького Мінфіну із замороженою в рамках санкцій нерухомістю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що журналісти знайшли прихований шлюб у молодшої доньки Путіна.

Зазначається, що молодша дочка президента РФ Катерина Тихонова та син друга Путіна Кирило Шамалов не реєстрували свій шлюб офіційно. Хоча пишне весілля відгуляли на славу.

Це стало відомо з листування, коли месенджери Шамалова були зламані хакерами.

У матеріалі йдеться про те, що під час весілля не відбулось ні поїздки до РАЦСу, ні виїзна церемонія реєстрації. У відсканованому паспорті Шамалова також немає штампу. В анкетах для французьких банків та податкової, заповнених у 2013–2017 роках, Шамалов вказував, що неодружений.