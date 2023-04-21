Зима посреди весны: спасатели показали, что происходит на высокогорье Карпат

Снежные заносы на горе Поп Иван. Фото: ГСЧС/Telegram

Вершина Пип Иван Черногорский в украинских Карпатах до сих пор покрыт снеговым покровом. Также несмотря на весну, там держится мороз.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Спасатели рассказали, что на высокогорье Карпат еще царит настоящая зима.

"На видео, что снято вчера — снежная атмосфера и прохлада. А уже сегодня на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Температура воздуха -4°С", — отметили в ведомстве.

В ГСЧС подчеркнули, что прежде чем отправляться в горное путешествие, следует учесть погодные условия.

Напомним, в конце марта в Карпатах зафиксировали редкое и необычное природное явление под названием "Брокенское привидение". В таких условиях человек видит в облаках свою тень.