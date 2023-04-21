Зима посеред весни: рятувальники показали, що відбувається на високогір'ї Карпат

Снігові замети на горі Піп Іван. Фото: ДСНС/ Telegram

Вершина Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах досі вкрита сніговим покривом. Також, попри весну, там тримається мороз.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Рятувальники розповіли, що на високогір’ї Карпат ще панує справжня зима.

"На відео, що знято вчора — сніжна атмосфера та прохолода. А вже сьогодні на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Температура повітря -4°С", — зазначили у відомстві.

У ДСНС наголосили, що перш ніж вирушати у гірську мандрівку варто врахувати погодні умови.

Нагадаємо, наприкінці березня у Карпатах зафіксували рідкісне та незвичайне природне явище під назвою "Брокенський привид". За таких умов людина бачить у хмарах свою тінь.