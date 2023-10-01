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СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

1 октября 2023 00:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа
Александр Шекерли. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Журналисты узнали имя мужчины, который был с блогершой Анной Красновой в авто на Южном мосту в комендантский час. Как указано в открытых источниках, Шекерли является соучредителем компании по изготовлению фруктовых напитков.

Об этом сообщает Страна.

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Мужчина на видео — Александр Шекерли. Его персона стала общеизвестной в 2017 году в связи с инцидентом, когда он опубликовал ролик, на котором перекидывает через дом маленького котенка, забравшегося на его территорию.

Александр Шекерли

Александр Шекерли. Фото: соцсети
Александр Шекерли

Александр Шекерли. Фото: соцсети

Скандал с Анной Красновой

Блогер Анна Краснова продемонстрировала наличие у нее специального пропуска, разрешающего ей передвигаться по дорогам во время комендантского часа. В сети было размещено видео, на котором она управляет автомобилем во время комендантского часа, что подтверждается временем 01:39 на приборной доске.

В лобовом стекле машины отражается документ с надписью "Пропуск". К тому же, видеоролик отмечен геолокационным тегом: трасса М05 Киев — Одесса.

Напомним, что ранее блогер Богдан Беспалов высказался о деятельности ведущего и шоумена Владимира Остапчука. Его возмутило, что ведущий продолжает спокойно жить за границей и делать дорогие подарки своей любимой.

 

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