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ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

1 жовтня 2023 00:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години
Олександр Шекерлі. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Журналісти дізналися ім'я чоловіка, який був із блогершою Ганною Красновою в авто на Південному мосту в комендантську годину. Як зазначено у відкритих джерелах, Шекерлі є співзасновником компанії із виготовлення фруктових напоїв.

Про це повідомляє Cтрана.

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Хто був з Ганною Красновою в авто

Чоловік на відео — Олександр Шекерлі. Його персона стала загальновідомою у 2017 році у зв'язку з інцидентом, коли він опублікував ролик, на якому перекидає через будинок маленького кошеняти, яке забралося на його територію.

Олександр Шекерлі

Олександр Шекерлі. Фото: соцмережі
Олександр Шекерлі

Олександр Шекерлі. Фото: соцмережі

Скандал з Ганною Красновою

Блогерка Ганна Краснова продемонструвала наявність у неї спеціальної перепустки, що дозволяє їй пересуватися дорогами під час комендантської години. У мережі було розміщено відео, на якому вона керує автомобілем під час комендантської години, що підтверджується часом 1:39 на приладовій дошці.

У лобовому склі машини відображається документ із написом "Пропуск". Крім того, відеоролик відзначений геолокаційним тегом: траса М05 Київ — Одеса.

Нагадаємо, що раніше блогер Богдан Беспалов висловився про діяльність ведучого та шоумена Володимира Остапчука. Його обурило, що ведучий продовжує спокійно жити за кордоном та робити дорогі подарунки своїй коханій.

 

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