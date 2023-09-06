Увольнение Резникова, выборы во время войны и обыски СБУ: главные новости 5 сентября
Вчера, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. Также глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. Кроме того, вчера Служба безопасности Украины провела обыски сразу в нескольких областях.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 5 сентября, которые вы могли пропустить.
Резникова уволили с должности министра обороны
Вчера, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.
По словам Гончаренко, 5 сентября Рада приняла решение уволить с должности министра обороны Алексея Резникова.
Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине в разгар войны
Глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. По его мнению, это может привести к дестабилизации в стране, чем непременно воспользуются российские захватчики.
СБУ провела более 20 обысков в нескольких областях: какая причина
Во вторник, 5 сентября, Служба безопасности Украины проводила обыски сразу в нескольких областях. Это связано с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Движение через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп полностью восстановлено: фоторепортаж Новини.LIVE
В Киевской области окончательно восстановили мост через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп. Он был подорван в начале войны, чтобы российские оккупационные войска не смогли войти в Киев.
Зеленский показал боевые бригады, защищающие Украину
Президент Украины Владимир Зеленский показал боевые бригады, которые храбро защищают страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.
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