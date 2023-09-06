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Увольнение Резникова, выборы во время войны и обыски СБУ: главные новости 5 сентября

6 сентября 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Увольнение Резникова, выборы во время войны и обыски СБУ: главные новости 5 сентября
Главные события 5 сентября. Коллаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вчера, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. Также глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. Кроме того, вчера Служба безопасности Украины провела обыски сразу в нескольких областях.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 5 сентября, которые вы могли пропустить.

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Резникова уволили с должности министра обороны

Резникова уволили с должности министра обороны
Эксминистр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Униан

Вчера, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

По словам Гончаренко, 5 сентября Рада приняла решение уволить с должности министра обороны Алексея Резникова.

Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине в разгар войны

Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине в разгар войны
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. По его мнению, это может привести к дестабилизации в стране, чем непременно воспользуются российские захватчики.

СБУ провела более 20 обысков в нескольких областях: какая причина

СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях: какая причина
Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Во вторник, 5 сентября, Служба безопасности Украины проводила обыски сразу в нескольких областях. Это связано с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Движение через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп полностью восстановлено: фоторепортаж Новини.LIVE

Движение через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп полностью восстановлено: фоторепортаж Новости.LIVE
Движение через реку Ирпень возобновлено. Фото: Новини.LIVE

В Киевской области окончательно восстановили мост через реку Ирпень на трассе Киев-Чоп. Он был подорван в начале войны, чтобы российские оккупационные войска не смогли войти в Киев.

Зеленский показал боевые бригады, защищающие Украину

Зеленский показал боевые бригады, защищающие Украину
Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский показал боевые бригады, которые храбро защищают страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.

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