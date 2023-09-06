Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Звільнення Резнікова, вибори під час війни та обшуки СБУ: головні новини 5 вересня arrow

Звільнення Резнікова, вибори під час війни та обшуки СБУ: головні новини 5 вересня

6 вересня 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Звільнення Резнікова, вибори під час війни та обшуки СБУ: головні новини 5 вересня
Головні події 5 вересня. Колаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. Також голова РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у час війни. Крім того, вчора Служба безпеки України провела обшуки одразу у декількох областях. 

Новини.LIVE зібрали для вас підбірку найважливіших новин 5 вересня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Резнікова звільнили з посади міністра оборони

Резнікова звільнили з посади міністра оборони
Ексміністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Уніан

Вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів. 

За словами Гончаренка, 5 вересня Рада прийняла рішення звільнити з посади міністра оборони Олексія Резнікова.

Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у розпал війни

Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у розпал війни
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Голова РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у час війни. На його думку, це може призвести до дестабілізації в країні, чим неодмінно скоритаються російські загарбники. 

СБУ провела понад 20 обшуків у декількох областях: яка причина

СБУ проводить понад 20 обшуків у декількох областях: яка причина
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ

У вівторок, 5 вересня, Служба безпеки України проводила обшуки одразу у декількох областях. Це пов'язано з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. 

Рух через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп повністю відновлено: фоторепортаж Новини.LIVE

Рух через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп повністю відновлено: фоторепортаж Новини.LIVE
Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

У Київській області остаточно відновили міст через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп. Він був підірваний на початку війни, аби російські окупаційні війська не змогли зайти до Києва.

Зеленський показав бойові бригади, які захищають Україну

Зеленський показав бойові бригади, які захищають Україну
Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав бойові бригади, які хоробро захищають країну від російських окупантів. Він подякував їм за службу. 

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз