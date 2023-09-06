Звільнення Резнікова, вибори під час війни та обшуки СБУ: головні новини 5 вересня

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Вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. Також голова РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у час війни. Крім того, вчора Служба безпеки України провела обшуки одразу у декількох областях.

Новини.LIVE зібрали для вас підбірку найважливіших новин 5 вересня, які ви могли пропустити.

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Резнікова звільнили з посади міністра оборони

Ексміністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Уніан

Вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

За словами Гончаренка, 5 вересня Рада прийняла рішення звільнити з посади міністра оборони Олексія Резнікова.

Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у розпал війни

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Голова РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у час війни. На його думку, це може призвести до дестабілізації в країні, чим неодмінно скоритаються російські загарбники.

СБУ провела понад 20 обшуків у декількох областях: яка причина

Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ

У вівторок, 5 вересня, Служба безпеки України проводила обшуки одразу у декількох областях. Це пов'язано з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Рух через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп повністю відновлено: фоторепортаж Новини.LIVE

Рух через річку Ірпінь відновлено. Фото: Новини.LIVE

У Київській області остаточно відновили міст через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп. Він був підірваний на початку війни, аби російські окупаційні війська не змогли зайти до Києва.

Зеленський показав бойові бригади, які захищають Україну

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав бойові бригади, які хоробро захищають країну від російських окупантів. Він подякував їм за службу.

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