Звучит не по-соловьиному: три самых длинных слова украинского языка

Удивленная девушка в очках. Фото: freepik.com

Ученые Института украинского языка Национальной академии наук уверяют, что украинский язык имеет около 256 тысяч слов. Однако если учитывать говоры, диалекты, профессиональную терминологию и прочее, то вместе это может достичь даже миллиона слов, некоторые из которых очень велики и трудно произносятся. Речь идет о самых длинных словах украинского языка, о которых знают немногие.

Об этом сообщает Главред.

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Какие самые длинные слова украинского языка

Отмечается, что самым длинным в украинском языке является слово "дихлордифенілтрихлорметилметан", состоящее из 30 букв.

Такое название имеет химикат, который используют для борьбы с вредителями. В частности, такой инсектицид помогает избавиться от комаров, саранчи, а также вредителей хлопчатника, соевых бобов и арахиса. Но из-за своей вредности и способности накапливаться в организме людей и животных во многих странах этот химикат запрещен", — отмечает издание.

Однако из-за сложности в произношении за этим словом закрепился более простой вариант — ДДТ ("дуст").

Также в материале отмечается, как указано в Книге рекордов Украины, самое длинное вошедшее в нее слово составляет 31 букву — "рентгеноелектрокардіографічного".

Однако иногда упоминается и другое слово размером в 38 букв — "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота".

"Указанная фраза с этим словом упоминалась в одном из выпусков журнала "Химическая промышленность Украины", — добавили в издании.

Напомним, что в Украине часто используют фразу "Я йому дзвонив". Также нередко можно услышать "Я йому зателефонував". Как оказалось, один из этих вариантов неверен.