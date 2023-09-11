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Звучить не по-солов'їному: три найдовші слова української мови

11 вересня 2023 01:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Звучить не по-солов'їному: три найдовші слова української мови
Здивована дівчина в окулярах. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені Інституту української мови Національної академії наук запевняють, що українська мова має близько 256 тисяч слів. Однак якщо враховувати говірки, діалекти, професійну термінологію та інше, то вкупі це може сягнути навіть мільйона слів, окремі з яких дуже великі та важко вимовляються. Ідеться про найдовші слова української мови, про які знають небагато людей.

Про це повідомляє Главред.

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Зазначаєтьс, що найдовшим в українській мові є слово "дихлордифенілтрихлорметилметан", що складається з 30 літер.

"Таку назву має хімікат, який використовують для боротьби зі шкідниками. Зокрема, такий інсектицид допомагає позбутися комарів, сарани, а також шкідників бавовнику, соєвих бобів та арахісу. Але через свою шкідливість і здатність накопичуватися в організмі людей і тварин у багатьох країнах цей хімікат заборонений", — зазначає видання.

Однак через складність у вимові за цим словом закріпився більш простий варіант — ДДТ ("дуст").

Також у матеріалі наголошується, як зазначено в Книзі рекордів України, найдовше слово, що ввійшло до неї складає 31 літеру — "рентгеноелектрокардіографічного".

Однак часом згадується й інше слово розміром у 38 літер — "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". 

"Зазначена фраза з цим словом згадувалася в одному з випусків журналу "Хімічна промисловість України", — додали в виданні.

Нагадаємо, що в Україні часто використовують фразу "Я йому дзвонив". Також нерідко можна почути "Я йому зателефонував". Як виявилось, один з цих варіантів неправильний.

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