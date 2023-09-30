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Весела оптична ілюзія: знайдіть загублений гаманець залицяльника за 12 секунд

30 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Весела оптична ілюзія: знайдіть загублений гаманець залицяльника за 12 секунд
Куди зник гаманець? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Романтичне побачення в ресторані закінчилося халепою — молода людина не може знайти гроші, щоб заплатити за вечерю офіціанту. Покажіть якнайшвидше, де на картинці знаходиться гаманець.

Оптичну головоломку запропонував ресурс Fresherslive.

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Подумайте, з чого б почав пошук зниклої речі який-небудь всесвітньо відомий детектив? Кого б у пропажі він запідозрив насамперед? Погляньте на персонажів картинки. Хто з них підозріло поводиться в цей трагічний для молодої людини момент? Після цього зона пошуку гаманця значно звузиться.

Отже, обстежте кожен куточок зображення, перевірте усі тіні, які можуть виявитися загубленим гаманцем. Вже знайшли? Нижче на вас чекає розгадка цієї майже детективної історії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти кошеня серед сов та ігуану в парку.

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