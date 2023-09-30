Веселая оптическая иллюзия: найдите потерянный кошелек поклонника за 12 секунд

Куда исчез кошелек? Рисунок: Fresherslive

Романтическое свидание в ресторане закончилось неприятностью — молодой человек не может найти деньги, чтобы заплатить за ужин официанту. Покажите как можно скорее, где на картинке находится кошелек.

Оптическую головоломку предложил ресурс Fresherslive.

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Подумайте, с чего бы начал поиск пропавшей вещи какой-нибудь всемирно известный детектив? Кого бы в пропаже он заподозрил прежде всего? Взгляните на персонажей картинки. Кто из них подозрительно ведет себя в этот трагический для молодого человека момент? После этого зона поиска кошелька значительно сузится.

Итак, обследуйте каждый уголок изображения, проверьте все тени, которые могут оказаться потерянным кошельком. Уже нашли? Ниже вас ожидает разгадка этой почти детективной истории.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали вам найти котенка среди сов и игуану в парке.