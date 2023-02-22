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Відірвали від роботи: масовку для концерту в "Лужниках" привозили з підмосковних міст

22 лютого 2023 17:29
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відірвали від роботи: масовку для концерту в "Лужниках" привозили з підмосковних міст
Поряд із стадіоном була велика кількість автобусів з літерою Z
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Масовку для концерту в "Лужниках" привозили з підмосковних міст. Від роботи відірвали працівників Будинку культури та комунальників.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

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Деталі

Поряд із стадіоном "Лужники" була велика кількість автобусів з літерою Z. Дивлячись на таблички, можна зрозуміти, що росіян привозили з Жуковського, Корольова, Солнєчногорська, Коломни та Кашири.

Массовка для путина

Від роботи відірвали працівників будинку культури "Яуза" в Митищах. На мітинг також привезли комунальників. Навіть масовка не залишилася до кінця путінського концерту. Вони покинули стадіон після промови путіна. Трансляція була обірвала, щоб глядачі не бачили порожніх трибун.

Нагадаємо, на кремлівському проплаченому концерті у "Лужниках" заспівали українською перероблену пісню "Пливе кача". Пропагандисти присвятили її Маріуполю.

Також ми писали, президент росії володимир путін виступив з промовою на концерті у "Лужниках". Він заявив, що російські військові, яких підтримує вся країна, б'ються хоробро.

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