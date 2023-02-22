Відірвали від роботи: масовку для концерту в "Лужниках" привозили з підмосковних міст
Масовку для концерту в "Лужниках" привозили з підмосковних міст. Від роботи відірвали працівників Будинку культури та комунальників.
Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".
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Деталі
Поряд із стадіоном "Лужники" була велика кількість автобусів з літерою Z. Дивлячись на таблички, можна зрозуміти, що росіян привозили з Жуковського, Корольова, Солнєчногорська, Коломни та Кашири.
Від роботи відірвали працівників будинку культури "Яуза" в Митищах. На мітинг також привезли комунальників. Навіть масовка не залишилася до кінця путінського концерту. Вони покинули стадіон після промови путіна. Трансляція була обірвала, щоб глядачі не бачили порожніх трибун.
Нагадаємо, на кремлівському проплаченому концерті у "Лужниках" заспівали українською перероблену пісню "Пливе кача". Пропагандисти присвятили її Маріуполю.
Також ми писали, президент росії володимир путін виступив з промовою на концерті у "Лужниках". Він заявив, що російські військові, яких підтримує вся країна, б'ються хоробро.