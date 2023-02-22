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Навіть не закашлявся: путін виступив на концерті у "Лужниках" та назвав всіх росіян захисниками рф

22 лютого 2023 15:26
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Навіть не закашлявся: путін виступив на концерті у "Лужниках" та назвав всіх росіян захисниками рф
Президент рф володимир путін
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент росії володимир путін виступив з промовою на концерті у "Лужниках". Він заявив, що російські військові, яких підтримує вся країна, б'ються хоробро.

Трансляцію промови путіна проводили російські ЗМІ.

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Деталі

"Прямо зараз триває бій на наших історичних рубежах за наших людей. Його ведуть такі ж мужні бійці, як ті, що стоять тут, поруч із нами", — заявив путін. 

Він назвав всіх громадян рф — захисниками. 

"Це і лікарі, і медсестри, і нянечки, і працівники оборонних підприємств, і транспортних. Це ви всі разом, хто прийшов підтримати наших бійців. Спасибі! Це навіть діти, які пишуть свої листи на підтримку наших бійців. Весь наш народ є захисником вітчизни. Це дуже важливо сьогодні під час захисту наших інтересів, наших людей, культурної мови та території. Весь наш народ є захисником вітчизни. Низький вам уклін. Ура! Ура! Ура!" — сказав президент рф.

Після промови путіна росіяни виконали гімн, і трансляція концерту тимчасово перервалася.

Нагадаємо, на путінському концерті в "Лужниках" пустують цілі сектори. Пропагандистам рф не вдалося заманити людей.

Також ми писали, що російський юрист і блогер Марк Фейгін сказав, що президент росії володимир путін настільки ізольований і недоступний, що постає питання: хто насправді керує росією. Між поведінкою Зеленського і путіна видно значний контраст.

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