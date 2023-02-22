Навіть не закашлявся: путін виступив на концерті у "Лужниках" та назвав всіх росіян захисниками рф
Президент росії володимир путін виступив з промовою на концерті у "Лужниках". Він заявив, що російські військові, яких підтримує вся країна, б'ються хоробро.
Трансляцію промови путіна проводили російські ЗМІ.
-
Вже передумали: росія продовжить дотримуватися "ядерного договору" зі США, який призупинив путін
-
Суд визнав угоду про визнання депутата Трухіна винним у підкупі поліцейських
-
Зростання цін: за що одесити почали платити більша, а на чому змогли зекономити
-
Twitter заблокував акаунт програми Frontal: до чого тут викрадення українських дітей
-
Шабаш пропагандистів на "Лужниках": Лепс на підпитку та компанія "вклонилися" перед диктатором
-
Збірна України з боксу готова бойкотувати Олімпіаду-2024 через росіян
-
Коригували обстріли шкіл та лікарень на сході: в Україні засудили чотирьох колаборантів рф
-
Бенксі під охороною: як на Київщині зберігатимуть графіті художника
-
Три знаки зодіаку накриє хвилею щастя та удачі в кінці лютого
-
Боїться за власне життя: біля стадіону "Лужники", де виступав путін, помітили ППО
Деталі
"Прямо зараз триває бій на наших історичних рубежах за наших людей. Його ведуть такі ж мужні бійці, як ті, що стоять тут, поруч із нами", — заявив путін.
Він назвав всіх громадян рф — захисниками.
"Це і лікарі, і медсестри, і нянечки, і працівники оборонних підприємств, і транспортних. Це ви всі разом, хто прийшов підтримати наших бійців. Спасибі! Це навіть діти, які пишуть свої листи на підтримку наших бійців. Весь наш народ є захисником вітчизни. Це дуже важливо сьогодні під час захисту наших інтересів, наших людей, культурної мови та території. Весь наш народ є захисником вітчизни. Низький вам уклін. Ура! Ура! Ура!" — сказав президент рф.
Після промови путіна росіяни виконали гімн, і трансляція концерту тимчасово перервалася.
Нагадаємо, на путінському концерті в "Лужниках" пустують цілі сектори. Пропагандистам рф не вдалося заманити людей.
Також ми писали, що російський юрист і блогер Марк Фейгін сказав, що президент росії володимир путін настільки ізольований і недоступний, що постає питання: хто насправді керує росією. Між поведінкою Зеленського і путіна видно значний контраст.