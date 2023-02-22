Даже не закашлялся: путин выступил на концерте в "Лужниках" и назвал всех россиян защитниками России.

Президент рф владимир путин

Президент россии владимир путин выступил с речью на концерте в "Лужниках". Он заявил, что российские военные, которых поддерживает вся страна, сражаются храбро.

Трансляцию речи путина проводили российские СМИ.

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"Прямо сейчас продолжается бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как стоящие здесь, рядом с нами ", — заявил путин.

Он назвал всех граждан россии — защитниками.

"Это и врачи, и медсестры, и нянечки, и работники оборонных предприятий, и транспортных. Это вы все вместе, кто пришел поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Весь наш народ является защитником. Это очень важно сегодня во время защиты наших интересов, наших людей, культурного языка и территории. Весь наш народ является защитником отечества. Низкий вам поклон. Ура! Ура! Ура!" — сказал президент рф.

После речи путина россияне исполнили гимн, и трансляция концерта временно прервалась.

Напомним, на путинском концерте в "Лужниках" пустуют целые сектора. Пропагандистам рф не удалось привлечь людей.

Также мы писали, что российский юрист и блогер Марк Фейгин сказал, что президент россии владимир путин настолько изолирован и недоступен, что возникает вопрос: кто на самом деле руководит россией. Между Зеленским и поведением путина виден значительный контраст.