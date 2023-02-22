Оторвали от работы: массовку для концерта в "Лужниках" привозили из подмосковных городов

Рядом со стадионом было большое количество автобусов с буквой Z

Массовку для концерта в "Лужниках" привозили из подмосковных городов. От работы оторвали работников дома культуры и коммунальщиков.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

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Рядом со стадионом "Лужники" было большое количество автобусов с буквой Z. Глядя на таблички, можно понять, что россиян привозили из Жуковского, Королева, Солнечногорска, Коломны и Каширы.

От работы оторвали работников дома культуры "Яуза" в Мытищах. На митинг также привезли коммунальщиков. Даже массовка не осталась до конца путинского концерта. Они покинули стадион после речи путина. Трансляция была оборвана, чтобы зрители не видели пустых трибун.

Напомним, на кремлевском проплаченном концерте в "Лужниках" спели на украинском переработанную песню "Пливе кача". Пропагандисты посвятили ее Мариуполю.

Также мы писали, что президент россии владимир путин выступил с речью на концерте в "Лужниках". Он заявил, что российские военные, которых поддерживает вся страна, сражаются храбро.