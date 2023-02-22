Оторвали от работы: массовку для концерта в "Лужниках" привозили из подмосковных городов
Массовку для концерта в "Лужниках" привозили из подмосковных городов. От работы оторвали работников дома культуры и коммунальщиков.
Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".
-
На Запорожье оккупанты разбирают машины гражданских на запчасти для своей военной техники, — Генштаб
-
Путинист Газманов, выступая в Лужниках, заклеил логотип на пуховике за треть миллиона рублей
-
Киркоров в США, Рудковская в Париже: Ермак призвал мир ввести санкции против путинистов
-
Зеленский поддержал петицию о восстановлении декларирования состояния чиновников и депутатов, — Арахамия
-
Могут ли призвать всю семью на фронт: юрист раскрыл детали
-
Большое количество военных преступлений зафиксировано на территориях, освобожденных от российской оккупации, — Костин
-
"Каждый спортсмен — это рупор": Подкопаева готова бойкотировать Олимпиаду-2024
-
Во Львовской области обнаружили незаконную вырубку деревьев на 16 миллионов гривен
-
Как на мощные взрывы в Мариуполе отреагировали мариупольчане и оккупанты
-
"Зерновая инициатива" работает всего на 40%: в чем причина
Подробности
Рядом со стадионом "Лужники" было большое количество автобусов с буквой Z. Глядя на таблички, можно понять, что россиян привозили из Жуковского, Королева, Солнечногорска, Коломны и Каширы.
От работы оторвали работников дома культуры "Яуза" в Мытищах. На митинг также привезли коммунальщиков. Даже массовка не осталась до конца путинского концерта. Они покинули стадион после речи путина. Трансляция была оборвана, чтобы зрители не видели пустых трибун.
Напомним, на кремлевском проплаченном концерте в "Лужниках" спели на украинском переработанную песню "Пливе кача". Пропагандисты посвятили ее Мариуполю.
Также мы писали, что президент россии владимир путин выступил с речью на концерте в "Лужниках". Он заявил, что российские военные, которых поддерживает вся страна, сражаются храбро.