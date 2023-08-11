Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow 11 серпня в Україні на світі: іменини, хто з відомих людей народився у цей день arrow

11 серпня в Україні на світі: іменини, хто з відомих людей народився у цей день

11 серпня 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який сьогодні день 11 серпня – історія, іменини, свята в Україні та світі
Маленька дитина, яка бавиться в пісочниці. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

11 серпня в Україні та світі відзначається День кінетичного піску, а також пісочниці, в якій так люблять бавитись діти. Віряни в церкві у цей день вшановують пам’ять святого мученика Калинника Кілікійського, який жив у період з кінця III до початку IV століть.

Новини.LIVE розповідає про головні свята цього дня в Україні та світі, про церковне значення, про іменини та відомих людей, які народилися 11 серпня.

Читайте також:

Який день 11 серпня?

Що він означає для вірян в церкві?

11 серпня за церковним календарем вважається Днем пам’яті святого мученика Калинника Кілікійського, якого з ранніх років батько виховував у християнській моралі. Тому з маленьких років Калинник знав Святе Письмо та вивчав життя святих.

Святой мученик Каллиник Киликийский
Святий мученик Калинник Кілікійський. Фото ілюстративне: Pinterest

Це допомогло йому по життю, яке він вирішив присвятити Христу та порятунку людських душ. Чоловік завжди хотів наштовхувати людей на правильний шлях, але одного разу у місті Анкір його схопили язичники. Вони довго катували його, а в кінці стратили.

Також у цей день віряни в церкві святкують Різдво Миколи Чудотворця.

Які свята 11 серпня відзначають в Україні та світі?

У цей день українці та люди у світі відзначають День кінетичного піску, який з’явився ще у 2020 році. Кінетичний пісок — це неймовірне явище, яке не може залишитися осторонь від очей публіки. Головною особливістю такого піску є те, що він легко тримає певну форму та не липне до одягу.

Кинетический песок
Кінетичний пісок, який не липне до одягу і тіла. Фото: скриншот з YouTube

Ще 11 серпня відзначається День пісочниці, у якій люблять гратися дуже багато дітей.

Хто святкує іменини 11 серпня?

Свої іменини у цей день святкує: 

  • Михайло 
  • Костянтин 
  • Данило
  • Анатолій
  • Олексій 
  • Серафима

Вважається, що талісман іменинників цього дня — це олександрит. Це дуже дорогий, але неймовірно красивий камінь, який здавна вважають символом довголіття та процвітання.

Александрит
Олександрит, який є талісманом людини, народженої 11 серпня. Фото: Pinterest

Які відомі люди народилися 11 серпня?

11 серпня народилися:

  • український громадсько-політичний діяч Олександр Шульгин (1889 рік)
  • один із засновників компанії Apple Стів Возняк (1950 рік)
  • відомий український футболіст Ігор Біскуп (1960 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, як святкують День Незалежності в різних країнах світу. 

Раніше ми розповідали про те, які є цікаві традиції на День кавуна. 

Також ми повідомляли про те, хто у серпні 2023 року святкує свої іменини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз