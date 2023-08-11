Який сьогодні день 11 серпня – історія, іменини, свята в Україні та світі

Маленька дитина, яка бавиться в пісочниці. Фото: Freepik

11 серпня в Україні та світі відзначається День кінетичного піску, а також пісочниці, в якій так люблять бавитись діти. Віряни в церкві у цей день вшановують пам’ять святого мученика Калинника Кілікійського, який жив у період з кінця III до початку IV століть.

Новини.LIVE розповідає про головні свята цього дня в Україні та світі, про церковне значення, про іменини та відомих людей, які народилися 11 серпня.

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Який день 11 серпня?

Що він означає для вірян в церкві?

11 серпня за церковним календарем вважається Днем пам’яті святого мученика Калинника Кілікійського, якого з ранніх років батько виховував у християнській моралі. Тому з маленьких років Калинник знав Святе Письмо та вивчав життя святих.

Святий мученик Калинник Кілікійський. Фото ілюстративне: Pinterest

Це допомогло йому по життю, яке він вирішив присвятити Христу та порятунку людських душ. Чоловік завжди хотів наштовхувати людей на правильний шлях, але одного разу у місті Анкір його схопили язичники. Вони довго катували його, а в кінці стратили.

Також у цей день віряни в церкві святкують Різдво Миколи Чудотворця.

Які свята 11 серпня відзначають в Україні та світі?

У цей день українці та люди у світі відзначають День кінетичного піску, який з’явився ще у 2020 році. Кінетичний пісок — це неймовірне явище, яке не може залишитися осторонь від очей публіки. Головною особливістю такого піску є те, що він легко тримає певну форму та не липне до одягу.

Кінетичний пісок, який не липне до одягу і тіла. Фото: скриншот з YouTube

Ще 11 серпня відзначається День пісочниці, у якій люблять гратися дуже багато дітей.

Хто святкує іменини 11 серпня?

Свої іменини у цей день святкує:

Михайло

Костянтин

Данило

Анатолій

Олексій

Серафима

Вважається, що талісман іменинників цього дня — це олександрит. Це дуже дорогий, але неймовірно красивий камінь, який здавна вважають символом довголіття та процвітання.

Олександрит, який є талісманом людини, народженої 11 серпня. Фото: Pinterest

Які відомі люди народилися 11 серпня?

11 серпня народилися:

український громадсько-політичний діяч Олександр Шульгин (1889 рік)

один із засновників компанії Apple Стів Возняк (1950 рік)

відомий український футболіст Ігор Біскуп (1960 рік)

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