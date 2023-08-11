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11 августа в Украине в мире: именины, кто из известных людей родился в этот день

11 августа 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня день 11 августа – история, именины, праздники в Украине и мире
Маленький ребенок, который играет в песочнице. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

11 августа в Украине и мире отмечается День кинетического песка, а также песочницы, в которой так любят играть дети. Верующие в церкви в этот день чтят память святого мученика Каллиника Киликийского, жившего в период с конца III до начала IV веков.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках этого дня в Украине и мире, о церковном значении, об именинах и известных людях, родившихся 11 августа.

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Какой день 11 августа?

Что он значит для верующих в церкви?

11 августа по церковному календарю считается Днем памяти святого мученика Каллиника Киликийского, которого с ранних лет отец воспитывал в христианской морали. Поэтому с маленьких лет Каллиник знал Священное Писание и изучал жизнь святых.

Святой мученик Каллиник Киликийский
Святой мученик Каллиник Киликийский. Фото иллюстративное: Pinterest

Это помогло ему по жизни, которую он решил посвятить Христу и спасению человеческих душ. Мужчина всегда хотел наталкивать людей на правильный путь, но однажды в городе Анкир его схватили язычники. Они долго пытали его, а в конце казнили.

Также в этот день верующие в церкви празднуют Рождество Николая Чудотворца.

Какие праздники 11 августа отмечают в Украине и мире?

В этот день украинцы и люди в мире отмечают День кинетического песка, появившийся еще в 2020 году. Кинетический песок — это невероятное явление, которое не может остаться в стороне от глаз публики. Главной особенностью такого песка является то, что он легко держит определенную форму и не липнет к одежде.

Кинетический песок
Кинетический песок, не липнущий к одежде и телу. Фото: скриншот с YouTube

Еще 11 августа отмечается День песочницы, в которой любят играть очень много детей.

Кто празднует именины 11 августа?

Свои именины в этот день празднуют:

  • Михаил
  • Константин
  • Даниил
  • Анатолий
  • Алексей
  • Серафима

Считается, что талисман именинников в этот день — это александрит. Это очень дорогой, но невероятно красивый камень, издавна считающийся символом долголетия и процветания.

Александрит
Александрит, являющийся талисманом человека, рожденного 11 августа. Фото: Pinterest

Какие известные люди родились 11 августа?

11 августа родились:

  • украинский общественно-политический деятель Александр Шульгин (1889 год)
  • один из основателей компании Apple Стив Возняк (1950 год)
  • известный украинский футболист Игорь Бискуп (1960 год)

Напомним, мы писали о том, как празднуют День Независимости в разных странах мира.

Раньше мы рассказывали о том, какие есть интересные традиции на День арбуза.

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