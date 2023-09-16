Яке сьогодні свято 16 вересня – свята в Україні, світі, церкві, в кого іменини

Жінки, які ставлять свічки у церкві. Фото: Freepik

Сьогодні, 16 вересня, українці та всі люди у світі відзначають багато свят, зокрема, День фармацевта та хірурга, День винахідника та раціоналізатора, Всесвітній день соку тощо. Віряни у цей день вшановують пам’ять святої Євфимії Всехвальної.

Новини.LIVE розповідає все про свята в Україні, світі та церковному календарі, про іменини та відомих людей, які 16 вересня святкують свій день народження.

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Церковне свято

16 вересня за церковним календарем вважається днем пам’яті святої Євфимії Всехвальної, яка народилася у християнській сім'ї. Одного разу правитель міста, який проповідував язичництво та активно ганявся за християнами, наказав всім святкувати свято бога Марса.

У цей час християнська громада проводила власне богослужіння, через яке її членів одразу посадили за ґрати, а потім відправили на суд. Залишив правитель лише Євфимію, яку хотів спокусити, але та не хотіла цього, за що правитель почав її катувати.

Зображення святої Євфимії Всехвальної. Фото: ТСН

Втім, Господь захистив тіло молодої дівчини, після чого її кинули до диких звірів, які почали облизувати її руки. Але раптом з небес вона почула голос, який закликав її до себе, через що її не стало. У цей момент почався потужний землетрус, який знищив усі язичницькі храми.

Свята у світі та в Україні

У цей день український народ відзначає День фармацевта та День винахідника та раціоналізатора, націлений на підтримку людей, які створюють нові технології та знаходять способи бороться з різними захворюваннями.

Ще 16 вересня святкується Міжнародний день прибирання прибережних територій, який спрямований на захист пляжів і океанів, та Всесвітній день соку, який націлений на популяризування соку та здорового образу життя.

Щаслива молода дівчина, яка п'є сок. Фото: Freepik

Крім того, у цей день люди відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, Всесвітній день донора кісткового мозку та День хірурга.

Іменини

День ангела 16 вересня святкує:

Олексій

Андрій

Василь

Володимир

Дорофій

Юхим

Іван

Ілля

Костянтин

Михайло

Микола

Петро

​​Роман

Сергій

Феофан

Філіп

Харитон

Василина

Домна

Щасливим каменем для іменинників 16 вересня вважається яшма, який здавна привертав увагу жінок незвичайним зовнішнім виглядом. У давнину цей камінь вважався священним, тому його використовували для релігійних обрядів.

Яшма, який є талісманом іменинника 16 вересня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники України

16 вересня на світ з’явилися такі відомі українці, як:

дисидент-правозахисник Валерій Марченко (1947 рік)

біатлоністка та призерка Паралімпійських ігор Людмила Павленко (1981 рік)

відомий футболіст Кирило Дришлюк (1999 рік)

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