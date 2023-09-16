Яке сьогодні свято 16 вересня – свята в Україні, світі, церкві, в кого іменини

16 вересня в Україні та світі: церковне свято, іменини, видатні іменинники
Сьогодні, 16 вересня, українці та всі люди у світі відзначають багато свят, зокрема, День фармацевта та хірурга, День винахідника та раціоналізатора, Всесвітній день соку тощо. Віряни у цей день вшановують пам’ять святої Євфимії Всехвальної.
Новини.LIVE розповідає все про свята в Україні, світі та церковному календарі, про іменини та відомих людей, які 16 вересня святкують свій день народження.
Церковне свято
16 вересня за церковним календарем вважається днем пам’яті святої Євфимії Всехвальної, яка народилася у християнській сім'ї. Одного разу правитель міста, який проповідував язичництво та активно ганявся за християнами, наказав всім святкувати свято бога Марса.
У цей час християнська громада проводила власне богослужіння, через яке її членів одразу посадили за ґрати, а потім відправили на суд. Залишив правитель лише Євфимію, яку хотів спокусити, але та не хотіла цього, за що правитель почав її катувати.
Втім, Господь захистив тіло молодої дівчини, після чого її кинули до диких звірів, які почали облизувати її руки. Але раптом з небес вона почула голос, який закликав її до себе, через що її не стало. У цей момент почався потужний землетрус, який знищив усі язичницькі храми.
Свята у світі та в Україні
У цей день український народ відзначає День фармацевта та День винахідника та раціоналізатора, націлений на підтримку людей, які створюють нові технології та знаходять способи бороться з різними захворюваннями.
Ще 16 вересня святкується Міжнародний день прибирання прибережних територій, який спрямований на захист пляжів і океанів, та Всесвітній день соку, який націлений на популяризування соку та здорового образу життя.
Крім того, у цей день люди відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, Всесвітній день донора кісткового мозку та День хірурга.
Іменини
День ангела 16 вересня святкує:
- Олексій
- Андрій
- Василь
- Володимир
- Дорофій
- Юхим
- Іван
- Ілля
- Костянтин
- Михайло
- Микола
- Петро
- Роман
- Сергій
- Феофан
- Філіп
- Харитон
- Василина
- Домна
Щасливим каменем для іменинників 16 вересня вважається яшма, який здавна привертав увагу жінок незвичайним зовнішнім виглядом. У давнину цей камінь вважався священним, тому його використовували для релігійних обрядів.
Видатні іменинники України
16 вересня на світ з’явилися такі відомі українці, як:
- дисидент-правозахисник Валерій Марченко (1947 рік)
- біатлоністка та призерка Паралімпійських ігор Людмила Павленко (1981 рік)
- відомий футболіст Кирило Дришлюк (1999 рік)
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